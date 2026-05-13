台灣金聯子公司力興結合瑞興銀行 打造包租代管、信託合作新模式

為配合政府安養政策，推動居住正義，台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司包租代管業務合作對象，已由公股銀行擴展至民營銀行，13日與瑞興銀行共同簽署《合作備忘錄》，強調要在包租代管及信託業務策略結盟，深化合作模式，提供一站式全方位服務，以符合當前民眾需要。

這是台灣金聯與第一家民營銀行策略結盟合作，也是繼與8大公股銀行「公公聯手，強強合作」後，再開創另一業務合作新局，台灣金聯董事長宮文萍與瑞興銀行（5863）董事長郭釧溥13日在簽署儀式致詞時均寄予高度期許，希望能擴大服務層面到社會各角落，公民聯手為雙方業務續創高峰。

宮文萍表示，台灣金聯近來積極與各大公、民營銀行簽署跨業策略結盟，主要目的在於將深耕多年的租賃住宅服務專業，與銀行的信託業務深度結合，以建立整合型資產管理平台，也即將房產活化與金融保障掛鉤，達成「留房養老」的實質目標，為高齡族群提供「一站式」全方位服務。

宮文萍指出，台灣人口結構在2025年底出現重大變化，65歲以上人口占全部人口20.06%，正式邁入超高齡社會，政府相當重視此一議題，全力推動「信託2.0」計畫因應，截至3月底，金融機構辦理以房養老累計核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，安養信託業務呈現爆發式成長，但因多數年長者常面臨「有房、有資產，卻無現金流」或「無力自行管理房產」的困境，因此，台灣金聯才積極透過異業結盟，尋求與各公、民營銀行合作，希望整合包租代管、信託業務，提供民眾更多元服務，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求。

宮文萍指出，台灣金聯今年成立剛滿25年週年，過去經辦數萬件出租案件，累積豐富物業修繕、招租及管理等專業經驗，加上泛公股背景，具有一定程度的公信力，特別是去年10月份開辦了包租代管業務，採取一站式專業團隊服務，從租約安全、租屋管理到租客服務，都會把關到位，對房客及房東都相對有保障，可滿足超高齡社會的安養需要。

宮文萍說，台灣金聯結合瑞興銀行，打造包租代管、信託業務策略結盟合作模式，就是瑞興銀行在辦理客戶信託業務時，若有不動產租賃或管理需求，得透過合作機制轉介由台灣金聯提供包租代管等相關不動產專業服務；台灣金聯客戶如有信託規劃需求，亦可轉介給瑞興銀行提供信託商品及相關金融服務，透過雙方團隊的專業對接，深化包租代管、信託業務整合型服務，確保雙方客戶都能夠獲得更穩定、更專業、更貼心的服務。