台灣金聯攜手瑞興銀推留房養老 民營銀行首例

台灣金聯全資子公司力興公司今天與瑞興銀行共同簽署合作備忘錄，將於包租代管及信託業務策略結盟，達成「留房養老」的實質目標，這也是首家與台灣金聯合作的民營銀行。

台灣金聯先前積極推動與8家公股銀行策略聯盟，今天宣布將攜手瑞興銀行，再開創另一業務合作新局。

台灣金聯董事長宮文萍透過新聞稿表示，與各大公民營銀行簽署跨業策略結盟，主要目的在於將深耕多年的租賃住宅服務專業，與銀行的信託業務深度結合，以建立整合型資產管理平台，將房產活化與金融保障掛鉤，達成「留房養老」的實質目標，為高齡族群提供「一站式」全方位服務。

宮文萍提到，截至今年3月底，金融機構辦理以房養老累計核貸件數1萬663件、核貸額度新台幣628億元，顯示安養信託業務呈現爆發式成長。

她說，多數年長者常面臨「有房、有資產，卻無現金流」或「無力自行管理房產」的困境，因此積極透過異業結盟，整合包租代管、信託業務，提供民眾更多元服務，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求。

宮文萍說，未來瑞興銀行在辦理客戶信託業務時，若有不動產租賃或管理需求，得透過合作機制轉介由台灣金聯提供包租代管等相關不動產專業服務。

同時，宮文萍表示，若台灣金聯客戶有信託規劃需求，亦可轉介給瑞興銀行提供信託商品及相關金融服務，透過雙方團隊的專業對接，深化包租代管、信託業務整合型服務，確保雙方客戶都能夠獲得更穩定、更專業、更貼心的服務。