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金融風暴周期解密？彭淮南回憶錄藏玄機 楊金龍點出關鍵時刻

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
前中央銀行總裁彭淮南在新書《永遠的銀行員》中，揭露一段關於金融危機周期的觀察，引發市場熱議。記者潘俊宏／攝影
前中央銀行總裁彭淮南在新書《永遠的銀行員》中，揭露一段關於金融危機周期的觀察，引發市場熱議。記者潘俊宏／攝影

金融危機是否真的無法預測？前中央銀行總裁彭淮南在新書《永遠的銀行員》中，揭露一段關於金融危機周期的觀察，引發市場熱議。書中更披露現任央行總裁楊金龍對危機規律的獨到洞見，為外界重新思考金融循環提供新視角。

根據書中記載，2022年9月4日一場臨時召開的會議中，楊金龍注意到一項耐人尋味的現象：自1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機，到2019年新冠疫情引發的經濟衝擊，三次重大危機之間竟呈現約11年的間隔。這樣的規律性，讓他聯想到19世紀英國經濟學家William Stanley Jevons提出的「太陽黑子理論」（sunspot theory）。

太陽黑子是太陽光球層的一種磁性活動，也是指太陽表面一種炙熱體的巨大漩渦，大致的出現周期是11年。根據該理論，黑子活動旺盛時，往往對應氣候乾燥、農業豐收，經濟景氣偏熱，利率也可能走升；反之，當黑子數量減少，氣候轉為潮濕多雨，農業受損，經濟活動趨緩，利率環境也偏向寬鬆。

書中進一步指出，太陽黑子的變化不僅影響自然環境，也可能透過電磁活動干擾人類情緒與心理狀態，進而影響企業家與投資人的預期。當市場情緒在樂觀與悲觀之間擺盪，將反映在投資、消費與資產價格上，形成某種程度的經濟循環。當黑子活動低谷時，人心較為浮動與不安，決策錯誤的機率可能提高，進一步放大市場波動。

儘管「太陽黑子理論」在現代經濟學中仍具爭議，但楊金龍的觀察，為金融危機是否具備某種周期性提供了一種不同解讀。從歷史經驗來看，金融市場確實存在循環現象，只是其成因往往交織政策、資產泡沫與全球資金流動等多重因素。

隨著上一波全球性衝擊發生於2019年前後，市場也開始關注，下一次系統性風險是否可能落在2030年前後。對此，書中並未給出明確答案，但這段觀察無疑提醒，金融市場的波動或許並非全然隨機，投資人與政策制定者在關注經濟數據之餘，也應更加留意潛在的周期性訊號。

彭淮南 中央銀行

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