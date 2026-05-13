穩定幣不只是加密貨幣！KPMG曝銀行未來三大生存關鍵

穩定幣不再只是加密貨幣市場工具。KPMG安侯建業13日指出，隨著穩定幣、Web3及真實世界資產（RWA）代幣化快速發展，金融業正正式進入「鏈上金融」時代。面對這波金融基礎設施重組，銀行未來的三大生存關鍵，將聚焦在「信任資本」、「法幣通道」及「合規體系」，誰能率先完成轉型，誰就有機會在新金融生態中搶占主導地位。

KPMG安侯建業舉辦「2026 KPMG虛擬資產研討會-從監管到商機：虛擬資產如何重塑銀行金融版圖」，邀集銀行、法律、學界與數位資產專家，探討穩定幣、虛擬資產監理及RWA代幣化帶來的金融新變局。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長林大中表示，金融業正迎來第三次重大基礎設施重組，正式進入「鏈上金融」時代。與過去網路銀行、行動金融僅改變服務通路不同，這次變革的核心，是「改變銀行服務什麼」。

他指出，面對全球機構資金逐漸流向穩定幣與代幣化資產，金融機構的思維必須從「要不要做」轉變成「如何戰略定位」。其中，銀行最重要的三大核心優勢，就是「信任資本、法幣通道與合規體系」。

林大中認為，銀行不必從零打造所有區塊鏈技術，而應發揮既有優勢，與虛擬資產服務商（VASP）及科技業者合作，建立新的Web3金融生態系。

KPMG安侯建業主席陳俊光也表示，隨著監理框架逐步明確，虛擬資產已從市場探索走向制度化發展，並加速融入既有金融體系。對金融機構而言，重點已不再是是否參與，而是如何在風險可控下，把虛擬資產轉化為新的金融服務與商業機會。

KPMG安侯建業顧問部營運長賴偉晏則指出，全球商業交易規模與頻率持續攀升，金融業同時面臨提高效率與降低成本壓力，而Web3與穩定幣技術成熟，正替金融基礎設施打造一條新的「高速公路」。

他認為，穩定幣除了可改善傳統跨境支付與清算效率外，也將進一步帶動RWA代幣化發展，重新改寫全球資本市場運作模式。金融機構若想在未來金融市場保有競爭力，必須提早布局全天候、跨國界的新金融網路。

數位資產發展研究中心副執行長郭茂仁則提醒，隨著《虛擬資產服務法》草案推動，市場正迎來「合規紅利重新分配」階段，其中「保管、借貸與穩定幣」將成為金融機構最需要高度防禦的風險熱區。

他指出，面對日益頻繁的駭客攻擊，數位資產保管機制必須從底層架構就導入「Security by Design」，透過實體隔離與機構等級內控，建立真正可控的風險防線。

玉山銀行數位長唐枬則表示，去中心化技術並非取代銀行，而是重新改變金融運作方式。未來金融不會只有鏈上或鏈下，而是兩者並行發展。銀行最大的優勢，仍是長期建立的客戶信任基礎，以及成熟的法遵與風控能力，因此未來將扮演客戶進入數位資產世界的重要橋樑，包括跨境支付、資金出入金，以及RWA代幣化等應用場景。

此外，KPMG安侯建業執業會計師陳富仁也提醒，目前台灣對加密貨幣交易的所得稅與營業稅仍缺乏明確規範，企業若投入相關交易，除面臨會計認列與稅務不確定性外，也必須同步強化洗錢防制、資產保管與法遵制度。