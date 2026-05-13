2026 報稅季開跑 袋鼠金融精選回饋無上限報稅神卡

5 月報稅季即將來臨，面對荷包失血，如何聰明刷卡繳稅成為全民焦點。根據聯合信用卡中心統計，去年繳納綜所稅的筆數中，高達 8 成透過信用卡繳稅，顯示信用卡持續穩居繳稅主流。金融消費平台袋鼠金融特別針對 2026 年度綜合所得稅，整理出最強刷卡回饋懶人包，協助消費者在行動支付、現金回饋或分期規劃中，精準找出最合適的繳稅神隊友信用卡，讓繳稅季變身回饋季，繳得划算又輕鬆！

報稅季到來，多數消費者習慣透過信用卡繳費，除了賺取不無小補的回饋，也透過分期減輕現金流壓力。對於稅額不高的小資族來說，首選回饋無上限的信用卡繳稅。台新 Richart 卡可享 0.2% 的回饋，且不限金額享 3、6 期 0 利率，若單筆滿 12 萬元，享 12 期 0 利率，但須注意分期或回饋優惠只能擇一。若為「私銀、財管會員」，可以同享分期與優惠，且單筆繳稅滿 20 萬可享有最高 0.5% 的高額回饋，就算繳稅金額不滿 20 萬也有 0.4% 回饋！5/31 前透過袋鼠金融專屬連結申辦台新 Richart 卡，且核卡 30 天內使用該卡累積消費滿 3,000 元，還可享首刷全聯電子禮券、American Explorer 行李箱、SONY 無線藍芽耳罩式耳機，以及 BRUNO 迷你電子鍋好禮多選一。

刷中國信託 uniopen 聯名卡以及和泰聯名卡享 0.2％ 回饋無上限，繳稅金額滿 1,000 萬元以上，再加碼 2 萬點 OPENPOINT 或和泰 Points，最高可享0.4％回饋。聯邦吉鶴卡也祭出回饋無上限的優勢，單筆稅額 100 萬元以下可享 0.2％ 回饋，100 萬元（含）以上金額的大戶更可享 0.3％ 回饋。此外，使用玉山世界卡/無限卡、Unicard、熊本熊卡繳稅，未滿 100 萬元享 0.2% e point 回饋，回饋無上限；稅款 100 萬元以上享 0.3% e point 回饋，上限 10 萬點。除了現金或點數回饋，哩程也是一個划算的回饋方式，玉山星宇航空聯名卡提供每 200 元累積 1 哩的專屬優惠，換算哩程回饋率約 0.6%，適合想用稅金換機票的消費者。

隨著報稅季到來，單筆大額稅款往往讓現金流拉警報。袋鼠金融觀察，2026 年各大銀行針對分期 0 利率的策略轉向低門檻、高彈性，多家銀行提供不限金額即享 3 至 6 期 0 利率，最長更可分攤至 12 期。台新銀行、玉山銀行、中國信託等銀行今年皆提供不限金額的分期繳稅優惠，全卡別用戶最多可享 6 期 0 利率。

若希望以較低繳稅門檻享受分期優惠，各家銀行提供繳單筆稅額滿 3,000 元的零利率方案，國泰世華銀行全卡別只要滿額，可申請 6 期 0 利率；彰化銀行完成登錄可申請 3 期 0 利率；合庫也提供 3、6 期 0 利率方案；兆豐銀行更是加碼到 9 期零利率！是小額分期族群的實用選擇。

針對稅額較高的族群，台新銀行也推出針對大戶的優惠，只要單筆繳稅滿 12 萬元，登錄後即可享有 12 期 0 利率。此外，國泰世華世界卡同樣針對單筆滿 3,000 元以上的稅單，提供最高 12 期 0 利率專屬禮遇，讓持卡人在資產調度上更有空間。聯邦銀行則提供相對彈性的選擇，單筆滿 36 萬可申請 3、6、12 期 0 利率，即使金額僅 6,000 元，也能登錄享有 3 或 6 期分期優惠。

行動支付繳稅已成為時下消費者的首選，透過支付平台的紅利加碼與銀行刷卡金補貼，更能在納稅季反向賺回饋。全支付與玉山銀行聯手，鎖定廣大玉山卡友推出雙重加碼：使用玉山信用卡綁定全支付繳納所得稅，不限金額筆筆最高享 0.5% 回饋，最高可領 500 點；若是首次綁定全支付的玉山信用卡用戶，更加碼 50 點全點。不論稅單大小，都能確保回饋入袋。

超商繳稅族則不能錯過中信 uniopen 聯名卡，用戶需完成當月活動登錄，並在 icash Pay 中開通 icash 2.0 自動加值功能，至超商繳稅並觸發自動加值時，即可享有 10% OPENPOINT 回饋，需注意的是每戶每月上限 50 點，適合繳納小額稅款或多張分次繳納的納稅人，讓超商繳稅也能享有驚人的點數回饋。

台灣 Pay 用戶也有好康，使用台灣企銀信用卡繳稅，每筆回饋 200 元刷卡金，單筆 5,000 元以上且未申辦分期，活動期間內新增信用卡一般消費，額外加碼 2% 刷卡金回饋，每戶上限500元。使用土地銀行信用卡，繳稅滿 100 元即可各享 100 元刷卡金。華南銀行也提供信用卡加碼繳稅，額外享超商抵用券 50 元。兆豐信用卡繳稅滿 1,000 送 100 元，最高滿 100 萬元可享 2,500 元回饋，開通數位券錢包還送 50 元數位券，名額有限，先用先得。