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宏泰人壽由獨立董事擔任公平待客值星官 強化督導與落實決策

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

宏泰人壽持續深化公平待客，2026年「公平待客巡迴列車」計畫正式啟動，由董事會擔任「火車頭」，自上而下推動企業文化，整合跨部門資源。本季開始由獨立董事輪值為「公平待客值星官」，首位值星官由獨立董事廖志峯擔任，肩負起公平待客相關計畫督導、調整方向及落實成效核查之責。

今年宏泰人壽啟動「公平待客巡迴列車」計畫，在公司治理層面為策略領航的董事會肩負公平待客成效監督之責，自第二季開始即由獨立董事輪值擔任「公平待客值星官」，按季檢視推動成果並提供專業建議，強化整體管理與落實決策。日前召開的第9屆第33次董事會中，首位公平待客值星官獨董廖志峯即針對防詐機制、申訴處理與弱勢關懷等面向提出精進方向。

廖志峯表示，對於防詐機制建構、申訴處理精進及弱勢客群關懷等面向，應持續深化與系統性的推動，除落實既有措施之外，亦強化數據化成效追蹤，例如詐騙攔阻成果、申訴處理時效及客戶滿意度變化，俾以作為董事會掌握執行成果，以及後續優化與滾動調整的重要依據。

目前，宏泰人壽公平待客各項計畫已如火如荼地進行。在友善服務方面，積極推動失智友善行動，以「記憶或許迷路，愛陪伴您回來」為主題宣導，提升員工對失智族群的理解與應對能力；當發現客戶服務對象疑似為失智患者時，第一線人員即依循友善失智暖心四部曲「看、問、留、撥」的服務原則，提供即時且貼心的協助。同時，公司鼓勵同仁參與「E等公務園」線上相關課程，以培育更多「友善失智天使」；目前第一線客服人員皆已取得「友善失智天使」認證，以更貼近需求的服務，讓宏泰人壽的金融友善服務環境更具包容性。

針對詐騙防制，宏泰人壽除於官網設置專區提供防詐資訊與知識分享影音之外，亦規劃透過數位互動遊戲及在地社區活動加強宣導，更特別關注高齡族群的詐騙防護，期望透過多元管道提升民眾識詐能力，降低受害風險。同時，在申訴管理上持續優化流程與回應效率，致力減少爭議發生。

宏泰人壽表示，「精進友善服務」、「詐騙防制」、「申訴降減」與「推動公益」四大計畫乃依循主管機關政策方向，以及回應社會需求所持續發展的核心策略。隨著宏泰人壽「公平待客巡迴列車」全面啟動，在董事會的積極引領及公平待客小天使的串聯下，各項措施將更加緊密整合，深入通路並融入在地，持續讓保戶有感。

宏泰人壽

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