繳稅高峰來臨 凱基銀行推10年期信貸分攤資金壓力

隨著繳稅季到來，民眾面臨稅款集中繳納，短期資金壓力明顯升高。因應客戶需求，凱基銀行推出「2026 繳稅季個人信貸專案」，即日起至6月30日止，民眾直接透過線上申辦，年限最長10年期，不僅可享首月優惠利率0.01%起，還可享開辦費最低0元起。凱基銀行10年期信貸透過拉長還款年期，降低每月還款金額，協助客戶緩解資金壓力，同時維持資金運用彈性，避免月付金過度擠壓家庭或投資支出。

凱基銀行指出，近年客戶在繳稅期間更關注「月付金對現金流的影響」，而非僅止於貸款額度本身。凱基銀行「2026 繳稅季個人信貸專案」，特別推出最長10年期的信貸年限，相較一般市場常見的7年期信貸，在相同貸款金額與利率條件下，10年期透過拉長還款年限，可使每月還款金額平均降低逾2成，有助於分散一次性稅款支出帶來的財務壓力，讓客戶在繳稅後仍能維持穩定現金流，避免月付金過度擠壓家庭或投資支出，資金運用更加從容。

凱基銀行「2026 繳稅季個人信貸專案」也結合數位申辦流程，於活動期間內，客戶可透過官網活動專區直接完成線上申請，並同步推出信貸繳稅季限時加碼活動，於活動期間透過指定連結自行完成申請且成功撥款達指定金額，無須抽獎就有機會獲得限量享樂券回饋，最高金額可達新臺幣1萬元，讓繳稅支出同時也能享有實質回饋。