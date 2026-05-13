南山人壽發表「百歲人生 有備而來」年度品牌廣告 啟動健康保障雙布局

台灣正式邁入超高齡社會，當「活到百歲」從祝福變成日常，我們該如何重新定義人生的下半場？南山人壽今日發表最新年度品牌廣告—「百歲人生 有備而來」，內容打破大眾對老年的刻板印象，邀請四位橫跨運動、藝術與表演領域的「真人真事」作為主角，展現新世代熟齡者充滿活力、與時代接軌的生活姿態，藉此激勵社會大眾及早啟動健康與保險保障的雙重佈局，讓未來 有備而來，與南山人壽一同擁抱健康的百歲人生。

隨著社會對於歲數與樣貌的認知已大不相同，被視為「年老」的人們，事實上正在翻轉著以往的定義，心態與生活習慣，亦是決定身體年齡與未來人生的關鍵。在南山人壽全新推出的品牌廣告中，也具體看見了這樣的趨勢，影片以四位充滿活力與朝氣的真實人物為主角，演出他們正在實踐的百歲想像，顛覆了大眾對於熟齡的認知，更觸動不同世代，即刻起開始思考長壽人生的準備。

曾在蘭陽女中擔任短跑健將的「噴射機阿嬤」潘秀雲88歲，年輕時為了婚育與家庭責任離開賽場。65歲因健康問題重回跑道，以運動復健取代手術，努力突破年齡阻礙。最為人所知的是在2025年的世壯運，勇奪四面金牌。她的故事證明：身體的巔峰，不該由身分證上的出生日期決定。

科技高管到掌管笑點：熟齡脫口秀女王

在科技業打拚超過30年的「不知火 火姐」劉淑芬63歲，2014年為了紓壓參加戲劇課程，意外開啟了脫口秀天賦。她無懼與年輕人的年齡差距，從業餘興趣轉型為全職喜劇藝人，身為全國年紀最大的脫口秀演員的她，用幽默告訴大眾，熟齡人生可以隨時開啟新篇章。

40歲前是貿易公司老闆的鍾錦銓66歲，退休後愛上了空拍，成為無人機達人，不僅創立了無人機旅遊協會，更開設課程推廣空拍美學，教導更多人學習新科技。展現了新世代熟齡者積極與時代接軌、掌握新資訊的強大好奇心。

曾擔任多個公職的中醫師黃林煌63歲，在2023年決定拾起高中的繪畫夢，重回校園參加大學學測，至今仍持續學習繪畫中。過去為人調理身體，到為自己調色人生，激勵了所有曾懷抱夢想，卻因故擱置的人：夢想，永遠沒有過期之日。

廣告藉由真實故事，呈現出人們嚮往的「活力與朝氣」，而非年老來臨的「艱辛與挑戰」，事實上，只要做好準備，不論幾歲，新的嘗試，永遠不遲，百歲與長壽都是祝福。

南山人壽表示，伴隨長壽時代而來的不只有科技及醫療的進步，平均餘命延長，隨著通膨與物價上漲，單靠一筆退休金或依靠子女奉養，恐不足以面對各項挑戰。身為永續健康領航者，南山人壽將持續以保險本業協助客戶透過全方位保障規劃，轉嫁風險，更鼓勵新世代的熟齡者，能夠建立新的思維、心態與健康生活習慣，從容面對超高齡社會，讓「百歲人生，有備而來」。

點選網址觀看完整影片：https://youtu.be/W8gXaKIbzdo