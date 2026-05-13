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股匯雙殺 新台幣向31.6靠攏
受到美國科技股今早震盪拉回，再加上外資近期賣超台股，13日早台北股匯雙殺，台股盤中跌800點，而新台幣以31.51開盤，貶值3分。
外資近明顯加大匯出力道，拖累新台幣匯價走貶。昨天新台幣終場收在31.48元，貶值6.5分，總成交量放大至32.575億美元，創近一個月新高，市場估計外資單日匯出規模約達16億美元。今早新台幣匯價開盤後2小時最低匯價為31.568，貶值8.8分，向31.6靠攏。
川普預計於13日抵達北京，並與習近平舉行會談，市場對兩大經濟體互動保持高度關注。在重大事件前夕，外資傾向提前調整部位、降低風險曝險，導致資金回流美元資產，進一步壓抑台股與匯市表現。
除地緣政治因素外，美國通膨預期升溫亦成為影響市場的重要變數。近期市場觀察顯示，美國民眾對物價上漲的關注再度升高，反映對經濟成長放緩與通膨壓力並存的憂慮。加上美伊談判進展不順，推升避險需求，帶動美元走強，亦對亞幣形成普遍壓力。
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