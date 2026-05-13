信託資產規模突破20兆元「信託Pay」預計下半年試營運

金管會推動「信託2.0計畫」及「信託業務發展策略藍圖」，並以「創新、普惠、永續」為核心方向，鼓勵業者發展多元且客製化的全方位信託服務。在信託公會與全體會員共同努力下，信託財產規模已於去年底正式突破新臺幣20兆元，在法規制度、人才培育、跨域合作、普惠金融與數位創新等方面，均展現亮眼成果。

此外，「信託Pay」預計將於今年下半年試營運後，明(116)年初可望正式啟動，未來民眾可以大幅簡化信託給付流程，讓信託服務更貼近生活需求。

邱月琴指出，近年信託公會提出多項家族信託法制及稅制的建言，獲得主管機關採納；目前信託業取得「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」資格人數超過9千人，跨業合作廠商超過1千家、涵蓋40多種產業。此外，在普惠推廣方面，去年辦理「村里辦信託宣導行腳計畫」及「信託方舟啟航計畫」，共完成400多場宣導活動，吸引超過15,000人次參與。

在創新及數位發展方面，邱月琴表示，信託業已積極推動預開型安養信託、員工福利信託及信託線上開戶、線上查詢等數位服務；此外「信託Pay」預計將於今年下半年試營運後，明(116)年初可望正式啟動，未來民眾可以大幅簡化信託給付流程，讓信託服務更貼近生活需求。

展望未來，邱月琴強調，信託公會將持續配合主管機關政策，協助會員強化法遵、風險管理及人才培育，攜手打造更健全且永續的信託發展環境。