惠譽調整永豐金證券評等展望至正向 確認評等於BBB+

惠譽國際信用評等公司將永豐金證券的長期發行人違約評等及國內長期評等的評等展望，自「穩定」調整為「正向」，並確認其長期發行人違約評等為BBB+、股東支援評等為bbb+、短期發行人違約評等為F2、國內長期評等為AA-(twn)，以及國內短期評等為F1+(twn)。惠譽亦確認永豐金證券所發行新台幣無擔保次順位債券的國內長期評等為A+(twn)。

這次展望調整係因惠譽已將永豐金證券母公司永豐金融控股股份有限公司BBB+評等展望調整為「正向」。永豐金評等與其主要銀行子公司永豐商業銀行股份有限公司（永豐銀，BBB+/正向）一致。永豐銀展望調整反映惠譽預期，其與京城商業銀行股份有限公司（京城銀，BBB+/正向）合併後，內在信用體質將有所改善。

永豐金證券為台灣第四大綜合證券商，亦為永豐金的全資子公司。永豐金證券業務包括經紀、自營交易、承銷、國際業務及固定收益業務。

評等理由

母公司支援不變：永豐金證券的評等持續與其母公司永豐金一致，且其正向評等展望亦與永豐金相同，反映惠譽預期在壓力情境下，母公司將對永豐金證券提供特别支援。該評等亦納入永豐金依據台灣金融控股公司法對永豐金證券負有支援義務的考量。

永豐金證券為集團核心子公司，亦為集團主要證券業務營運主體。其在集團中的角色，加上與永豐金之間在策略、營運及聲譽方面的高度連結，支撐其評等與母公司一致。雙方共享品牌且整合緊密，亦意味著若永豐金證券發生違約，將對集團市場地位造成重大損害。

在集團中的關鍵角色：永豐金證券在台灣證券經紀市場具穩定的市場地位，且資本概況尚屬適切。這些優勢可部分平衡其商業模式仍易受資本市場波動及獲利起伏影響之特性。永豐金證券亦在完善集團金融產品版圖，以及與集團其他金融子公司創造業務綜效方面，扮演重要角色。

穩定的經營環境：惠譽預期，儘管全球經濟與地緣政治逆風以及市場波動仍存，台灣穩健的經濟成長與審慎的監理監督將支撐金融產業穩定的經營環境。證券業依據業務風險曝險所設之嚴格槓桿監理限制，應可抑制過度風險承擔。而其他投資、融資融券與資產管理服務方面的監理要求放寬，將有助於提升業務多元化。

波動的獲利能力：受惠於健康的市場情緒，永豐金證券年化營業利益對平均股東權益比率自2024年的13.3%上升至2025年的13.8%。惠譽預期其中期獲利能力仍將維持波動，並持續對資本市場狀況具敏感性。

適切的資本概況：有形槓桿率自2024年底的7.0倍上升至2025年底的8.0倍，主要係因交割相關資產及投資部位增加所致。考量台灣當地監理資本要求，以及永豐金證券嚴格的擔保品維持標準與風險限額，我們預期其資本仍可對潛在市場衝擊提供足夠緩衝。我們認為其資本適足率將維持適切；2025年該比率為359%，顯著高於200%的最低監理要求。

良好的流動性：與同業相似，永豐金證券因倚賴批發性資金來源而暴露於資金市場波動風險。惠譽認為該公司的流動性覆蓋情形屬適切。充足的流動資產、高品質擔保品，以及資金結構多元化且較高比重來自較長天期資金來源（包括到期日分散的次順位債），均有助於降低其流動性風險。