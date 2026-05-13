惠譽調整台新銀評等展望至正向 確認BBB+’/‘AA-(twn)評等

惠譽國際信用評等公司已將台新國際商業銀行股份有限公司（台新銀）的長期發行人違約評等及國內長期評等展望自穩定調整至正向。惠譽同時確認台新銀的長期發行人違約評等為「 BBB+」、國內長期評等為「AA-(twn)」、個別實力評等為「bbb+」，以及其所有其他評等。

正向展望反映惠譽預期，台新銀於消費金融業務中具備的穩健的利基，將使其在台灣穩定的經營環境下，得以維持獲利成長表現。惠譽預期，這加之與台灣新光商業銀行股份有限公司（新光銀行，未受評）預計於2027年1月完成的合併所帶來的業務概況提升，可能在未來兩年間強化該行的自身信用體質。

壽險關係企業的影響為中性：惠譽預期，與母公司台新新光金融控股股份有限公司（台新新光金；BBB；負向評等觀察）及姊妹公司新光人壽保險股份有限公司（新光人壽，BBB–；評等觀察發展中狀態）相關的不確定性與潛在下行風險，對台新銀的影響將有限，因該行穩健的資產品質及流動性緩衝優勢。台新銀的長期發行人違約評等取決於其個別實力評等，且與其隱含個別實力評等一致。

穩定的經營環境：預測台灣經濟成長率將於2026年達6.9%，2027年為4.0%，而此前2025年為8.7%。隨著關稅壓力緩解，人工智慧相關產品的出口與投資活動應會支撐經濟。預期穩定的國內經濟狀況將持續支持台灣銀行業的經營環境（a/穩定）。經營環境分數為「a」，低於隱含類別的「aa」，反映銀行業高度分散；此情況將持續制約營運條件，並限制銀行提升財務表現的能力。

商業概況展望正向：台新銀商業概況分數的正向展望反映與新光銀行合併可能帶來的效益，若整合完成，將可提升台新銀的市場地位與業務規模。惠譽預期，其存款市占率將自2025年底的4%升至約6%，使其成為台灣第三大民營銀行。

風險概況優於同業平均：台新銀的風險體質分數為a-，反映其穩健的風險控管有助於緩和相較大型民營銀行同業更高的借款人集中度所帶來的風險。惠譽預期，與新光銀行的合併對台新銀風險概況的影響有限。新光銀行的單一借款人及產業集中度屬適中、放款成長溫和、擔保放款占比較高，且市場風險曝險有限。

資產品質穩定：台新銀整體穩定的資產品質表現，受惠於其嚴謹的客戶篩選及對擔保放款一貫的擔保品政策；截至2025年底，擔保放款約占總放款的 70%。惠譽預期，鑒於台灣穩定的銀行業經營環境，其減損放款比率於2026年僅會小幅上升（2025年底為0.7%）。惠譽預期，與新光銀行的合併對台新銀資產品質無顯著影響。

獲利能力改善：台新銀盈餘與獲利能力分數的展望為正向，反映惠譽預期其核心獲利能力可持續改善，這主要受惠於放款與手續費收入穩定成長，以及利差小幅提升，同時信用成本應能維持適中。前述表現亦受到該行更加重視手續費收入創造、透過具競爭力的消費金融業務多元化收入來源，以及合併後客戶基礎擴大所帶來的潛在綜效支持。

資本緩衝穩健：惠譽預期，台新銀即使在合併後，仍可將其普通股權益第一類資本（CET1）比率維持在11%或以上，這將受惠於獲利改善、風險加權資產（RWA）溫和成長，以及偏高但穩定的股利配發率（2025年為73%）。受惠於上述因素，加之債券評價利益小幅增加，CET1比率已由2024年底的11.8%升至2025年底的12%。

資金來源及流動性穩定：兩家銀行均有超過90%的資金來自客戶存款。這將有助於台新銀的存放比率（LDR）在與新光銀行合併後大致維持穩定（2025年底為76%；新光銀行為77%）。合併將進一步擴大台新銀的存款基礎，並強化其資金來源及流動性體質。