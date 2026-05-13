快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

主動選股拚超額報酬 富邦00405A 投資邏輯曝光

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00405A雙重風險監控機制，進行投資組合波動率控管。資料來源：富邦投信整理；資料日期：2026.03
00405A雙重風險監控機制，進行投資組合波動率控管。資料來源：富邦投信整理；資料日期：2026.03

台股正式進入主動式ETF時代，富邦投信推出的主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）近期受到市場高度關注，其核心投資邏輯也正式曝光。不同於傳統被動ETF追蹤市值權重，00405A主打趨勢潛力型策略，透過SBM質化選股模型與SMART投資流程，從近2,000檔上市櫃、興櫃、創新板股票中，主動挖掘具高成長潛力的下一波主流產業與關鍵企業。

展望後市，00405A擬任經理人高晧欣表示，台股有望打破過去五窮六絕魔咒，在AI需求、高現金股利與資金行情支撐下，維持高檔震盪甚至續創新高格局。其中，AI GPU與ASIC需求持續強勁，不僅推升先進製程需求升溫，全球科技巨頭財報也普遍優於預期，顯示AI已不只是市場題材，而是實際反映在企業獲利上的成長動能。

00405A的核心選股邏輯來自SBM三大因子，包括Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）與Momentum（高成長）。其中，高稀缺代表供需失衡與具漲價題材的產業；高壁壘則聚焦具技術門檻與護城河優勢的企業；高成長則鎖定營收與獲利爆發力強的公司。

高晧欣指出，目前電子權值股與半導體供應鏈仍是市場主軸，除先進製程持續熱絡外，記憶體、AI伺服器、光通訊與高階PCB等產業需求同步升溫，顯示AI需求正持續向外擴散。此外，6月COMPUTEX台北國際電腦展即將登場，市場預期更多AI應用技術與新產品將亮相，可望再度點燃AI供應鏈、機器人、矽光子與低軌衛星等題材動能。

00405A同時強調依照產業生命週期進行動態配置。高晧欣分析，當產業位於導入期時，會優先布局高壁壘企業；進入成長期後則聚焦高成長公司；若來到成熟期，則提高高稀缺與具定價能力標的比重，透過輪動配置掌握市場主流趨勢。

除產業動能外，市場資金面同樣偏多。高晧欣指出，2025年上市櫃企業獲利亮眼，預估2026年將發放約3兆元現金股利，加上市場資金充沛，4月台股成交量更創歷史新高，有助支撐台股後市表現。雖然目前台股位於相對高檔，但在企業獲利高速成長帶動下，本益比仍有重估與補漲空間。

在風險控管方面，00405A則透過GRI全球風險指標與股債VIX雙重監控機制，即時觀察市場波動與風險變化，必要時可快速調整投資水位與持股配置，降低投組波動，打造兼具成長與風控的主動式ETF新選擇。

台股 富邦 富邦投信

延伸閱讀

不需撿零股，10元銅板價入手一籃子千金股！富邦00405A卡位台股大行情，提前預約「下一個台積電」

近一月主動式台股ETF表現亮眼 這兩檔飆漲逾三成

00403A最新持股曝光 主動式ETF進入風格戰!

台股「積」情！這檔 ETF滿月規模衝200億創新高

相關新聞

「包餐式」零股買法熱！揭密股東會紀念品5種最人氣

近年「包餐式」買零股策略熱門！花數千元成本，零股買進發放生活日用品的上市櫃股，以領取超商卡或衛生紙等股東會紀念品。

股東會紀念品五種最人氣 「包餐式」零股買法熱

近年「包餐式」買零股策略熱門！花數千元成本，零股買進發放生活日用品的上市櫃股，以領取超商卡或衛生紙等股東會紀念品。永豐金證券推出智慧功能，助零股族輕鬆度過股東會旺季。大戶投APP「股東會紀念品專區」整合全體上千家上市櫃公司相關行事曆，並提供關鍵字篩選與串聯下單買股頁面，實現查詢、篩選到下單一氣呵成。此外，APP還提供「股東e服務」，連結至TDCC電子投票平台，輕鬆行使權利。

元大金前四月大賺219億 年增1.4倍寫新高紀錄

台股衝4萬點，帶旺證券業獲利，元大金控昨（12）日公布4月稅後純益達75億元，累計前四月稅後純益219.1億元，年成長高達145%，每股稅後純益（EPS）為1.64元，金控本體及五大子公司累計稅前獲利同步刷新歷史新高。

台中銀行員涉詐 罰3,200萬 金融業史上最重罰單

台中商銀行員涉勾結詐團，金管會昨（12）日宣布重罰3,200萬元，寫單一金融業史上最重罰單。金管會直指，這已非單一行員問題，而是從十家分行到總行的洗錢防制全面失守，已祭出五大監理要求，並推動後續改革。

中信女子高球賽 揮桿獻愛

日次巡總獎金最高的台、日共證賽事「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四（14日）將於東方高爾夫俱樂部登場，中國信託銀行昨（12）日舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與32位女子高爾夫好手揮桿獻愛，共募集新台幣1,000萬元善款，支持中國信託慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

玉山銀強化偏鄉醫療韌性

面對台灣邁入超高齡社會，以及偏鄉醫療資源分配不均的挑戰，建立具韌性的健康照護服務體系，已成為國家發展的核心議題。玉山銀行與埔基醫療財團法人埔里基督教醫院（下稱埔基醫院）攜手合作，以落實國家醫療政策為核心，積極響應聯合國永續發展目標SDG 3「健康與福祉」，透過金融永續工具支持院方強化偏鄉醫療韌性，推動醫療資源跨越地理限制，守護偏鄉民眾健康權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。