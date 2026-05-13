MFS 全盛：AI 投資浪潮與政策轉折交織 全球多元配置駕馭新局面

在人工智慧（AI）投資浪潮升溫、主要已開發國家財政政策擴張及地緣政治風險反覆交織下，全球金融市場正邁入全新的總經框架。MFS全盛表示，美國長期獨強的市場結構出現變化，加上AI投資週期的資本密集度上升，可能使得維持可比較的獲利成長和回報更具挑戰性，驅使資金逐步轉向估值相對較低、企業盈餘展望上修的歐洲、日本與新興市場。

這一切都發生在不斷變化的國際地緣政治格局中，各國越來越重視自身供應鏈的安全，並日益激烈地爭奪關鍵資源，因此在這樣環境下，MFS全盛建議，採取主動式的全球股債多元資產配置來駕馭投資新環境為宜。

美國優越主義退燒 歐洲日本股市浮現投資吸引力

MFS全盛指出，受惠於貨幣寬鬆和財政政策，以及伴隨科技創新的紅利，美股一度呈現一枝獨秀的榮景，但目前無論在政策、估值或資本結構皆已來到轉折點。以科技巨擘為核心的美股七雄為例，隨著企業規模持續放大、資本密集度快速攀升，未來要維持同樣高速的企業獲利成長和高回報的難度可能提高。

短期內，資本支出的激增也將使美股七雄的總自由現金流轉為負值—這種情況過去從未發生過，這凸顯人工智慧投資週期不斷增長的資金需求。與此同時，美國以外的股市在評價面、企業獲利成長動能上，反而逐漸浮現較高的投資吸引力。

MFS全盛股票團隊投資組合經理Sanjay Natarajan觀察，美股的估值已遠高於歷史水準，但歐洲、日本及部分新興國家股市的預估本益比，長期以來相對於美股仍處於顯著折價，而隨著總經與企業盈餘的環境持續改善，以及美元週期轉變等多重因素支持下，將帶動估值的差距逐步收斂。

新興市場評價面仍低估 不乏受惠AI題材的企業

Sanjay Natarajan表示，不同於美股盈餘成長高度仰賴科技股，歐洲的放款成長改善、實質薪資出現正成長、國防支出的增加，以及利率和通膨下降有望刺激消費再次成長，都進一步強化歐元區的經濟韌性。此外，日本經濟同樣進入再通脹，提升企業定價能力，加上企業治理改善，以及日本政府支持財政擴張政策，皆有利於日本資產的表現。

另方面，全球科技投資的趨勢變化亦為新興市場提供新的成長契機。隨著AI相關投資快速擴張，市場焦點不再局限於美國大型科技公司，而是逐漸延伸至供應鏈各環節，包括半導體製造、電子零組件及相關製造服務等領域，而這些產業正是許多新興市場的重要優勢所在。此一趨勢不僅強化新興市場在全球產業鏈中的角色，也提供更多元的投資機會。

資金回流和信心回升 強勁基本面支撐新興債市

MFS全盛表示，新興市場除股票市場的結構轉變，固定收益市場亦同步出現新契機。新興市場債券在歷經2022年通膨與升息衝擊後，市場情緒逐步修復，並於2023年至2025年間連續三年反彈，顯示投資信心回升與資金流入趨勢日益明確。

MFS全盛固定收益投資組合經理Laura Reardon表示，支撐新興債市走升的原因，在於新興市場基本面已明顯改善，而且新興國家的通膨在美伊戰爭爆發前已回落到可控水準。此外，財政與經常帳收支亦轉趨穩健，多數新興國家仍維持正實質利率與增加外匯存底，足以抵禦更劇烈的成長趨緩，亦將為新興債市提供良好緩衝。

Laura Reardon指出，美國財政赤字面臨嚴峻挑戰，在經歷數年的強勢之後，由於財政赤字和外部赤字不斷擴大，美元去年出現走弱。反觀新興市場的外債持續下降，從疫情爆發至今，各國已大舉整頓財政，財政赤字持續改善。隨著基本面好轉，促使新興債的殖利率波動性下降，目前低於已開發國家債券。

此外，即便通膨升溫，預期新興國家所需升息的次數亦較少。展望未來，隨著美國利率循環逐步進入尾聲，以及美元中期走勢可能轉弱，新興市場債券在分散風險與提供固定收益來源的資產配置價值，預料將進一步提升。

MFS全盛指出，單一市場或單一題材已難以長期主導報酬來源，投資組合更應著眼於全球布局、股債並重，並透過主動管理因應不同市場環境。透過全球股債多元資產配置，搭配主動式投資策略，適度納入歐洲、日本與新興市場資產，將有助於分散風險，也可望掌握在新總經框架下逐步浮現的投資機會。不過，投資人仍須持續留意能源價格波動，與地緣政治事件對全球股債市的影響和風險。