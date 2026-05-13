股東會紀念品五種最人氣 「包餐式」零股買法熱

近年「包餐式」買零股策略熱門！花數千元成本，零股買進發放生活日用品的上市櫃股，以領取超商卡或衛生紙等股東會紀念品。永豐金證券推出智慧功能，助零股族輕鬆度過股東會旺季。大戶投APP「股東會紀念品專區」整合全體上千家上市櫃公司相關行事曆，並提供關鍵字篩選與串聯下單買股頁面，實現查詢、篩選到下單一氣呵成。此外，APP還提供「股東e服務」，連結至TDCC電子投票平台，輕鬆行使權利。

永豐金證券發現，日用品近年受偏愛。日月光（14,016次）、富喬（7,551次）、愛之味（4,768次）、萬潤（4,229次）與喬福（2,652次）為最多人查詢的前五大股票，對應送出儲物罐、吸水隔熱餐墊及商品卡等紀念品，皆涵蓋高實用性且可流通特質。永豐金控的永豐幸福毯亦因「保溫暖、祝豐賺」祝福寓意人氣高。

近年有投資人啟動「包餐式」買零股法，鎖定200家至250家發放禮券或商品卡的上市櫃公司，買進「1 股」，以數千元成本領每年價值約1萬至1.2萬元的現金等值禮券，等於至少每年有285天，可每天換到一杯價值35元超商中杯美式咖啡，涵蓋260個上班日。永豐金證券提醒零股族，想成功領取上市櫃公司股東會紀念品，要掌握三要點：最後買進日、股東會時間點與領取限制。以上流程在大戶投APP一次輕鬆解決。

首先，點選捷徑清單的服務項，找到股東會紀念品專區及股東e服務；其次，進入紀念品專區，輸入商品卡、衛生紙、白米等股東會紀念品關鍵字，不到一秒即篩選出符合條件個股；第三，點選個股確認「領取限制」與最後買進日，按下「看詳細資訊」，即可直接連結至個股頁面，切換上方整/零股後，即可進入下單匣完成交易；想趕在最後買進日前布局的投資人，則可預先設定智慧單條件，由系統於達價時自動執行交易；最後，如無法出席股東會，進入「股東e服務」完成電子投票。

歡慶股票禮品卡發行滿一周年，凡符合今年永豐金控股東會紀念品領取資格者，將可獲得象徵專屬200元股票禮品卡，9月30日前用手機掃描股票禮品卡背面QR Code，並成為永豐金證券用戶，即可於永豐金證券電子平台完成兌換，不限新舊戶，每乙個證券帳號限領一次。