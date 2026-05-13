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投信投顧公會：強化 TISA 2.0 構築第三支柱退休安全網

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
投信投顧公會12日主辦「2026國際資產管理論壇」，金管會副主委陳彥良（右三）、投信投顧公會理事長尤昭文（右四）、富達鄭任遠（左三）、貝萊德James McDaid（右二）、美世蔡佩君（左二）及臺灣退休金制度專家周淑媛（右一）合影。 投信投顧公會/提供
投信投顧公會12日主辦「2026國際資產管理論壇」，金管會副主委陳彥良（右三）、投信投顧公會理事長尤昭文（右四）、富達鄭任遠（左三）、貝萊德James McDaid（右二）、美世蔡佩君（左二）及臺灣退休金制度專家周淑媛（右一）合影。 投信投顧公會/提供

面對超高齡化社會衝擊與退休金缺口擴大，如何完善「第三支柱」自主投資制度成為焦點。投信投顧公會12日舉辦「2026年國際資產管理論壇」，邀請富達、貝萊德、美世（Mercer）及國內退休金專家，剖析全球退休趨勢。與會專家一致認為，台灣退休制度正邁向從「市場驅動」轉為「制度化設計」的關鍵期，而金管會積極推動的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）2.0，將是活化長期資金、強化社會安全網的核心引擎。

金管會副主委陳彥良於致詞時指出，2026年台灣已正式邁入超高齡社會，民眾個人資產配置必須具備韌性、永續與充足性。他強調，政府正積極建構整合型資產累積方案，TISA第一階段由企業讓利的試辦方案已有13萬戶參與，成績亮眼。

陳彥良預告，政府目前正爭取邁入第二階段，推出更有力的租稅優惠方案，透過誘因引導民眾長期投資。此外，行政院亦規劃「兒少TISA」，將退休準備與資產累積觀念提前至兒少時期，期望打造從兒少、青年到老年的全齡化金融安全網，讓金融發展與社會安全制度深度對接。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，完善第三支柱不僅是提升資產管理產業的服務深度，更是對國人晚年生活的承諾。他感謝金管會推動TISA制度，並期待TISA 2.0能成為更穩固的支柱，透過制度設計將社會閒置資金轉化為實體經濟的長期資金來源，精進台灣資產管理環境的健全化。

富達大中華區投資策略及業務資深顧問鄭任遠分享美、歐發展經驗，指出第三支柱成功的關鍵在於「簡單、易參與、具吸引力」。貝萊德亞太地區財富管理事業營運暨策略長James McDaid則肯定台灣TISA的初步成果，認為這對培養投資人紀律儲蓄與長期投資觀念具有重要意義。

美世（Mercer）香港財富管理顧問蔡佩君則以「全球退休金指數」分析亞洲現況。新加坡是提撥率高且兼顧醫療、購屋與退休，並提供終身給付，彈性最高。香港覆蓋廣但替代率不足，且面臨高居不下醫療成本與跨國退休需求，制度設計仍有精進空間。日本雖有iDeCo與NISA等制度，但受長期通縮與世代儲蓄不足制約，建議應強化年金式給付與長照整合。

台灣退休金專家周淑媛指出，台灣正處於「行為領先、制度落後」的結構性落差。儘管民眾已習慣透過ETF、基金或存股累積資產，但制度面仍缺乏整合性帳戶與明確誘因。

周淑媛強調，第三支柱的本質是「行為設計」，下一階段應掌握稅制（Tax）、帳戶（Account）與預設機制（Default）三大核心槓桿。她呼籲，應結合企業平台，讓正確的退休準備行為「自動發生」，將市場零星的投資行為轉化為制度化的保障，確保資產能有效轉化為退休後的穩定經濟來源。

投信投顧公會表示，此次論壇吸引200多位業界精英參與，透過國際經驗的借鏡，期盼能加速推動我國退休金體系改革，讓資產管理業在超高齡社會中扮演更積極的角色。

金管會 退休金 TISA

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