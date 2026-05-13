玉山銀強化偏鄉醫療韌性

面對台灣邁入超高齡社會，以及偏鄉醫療資源分配不均的挑戰，建立具韌性的健康照護服務體系，已成為國家發展的核心議題。玉山銀行與埔基醫療財團法人埔里基督教醫院（下稱埔基醫院）攜手合作，以落實國家醫療政策為核心，積極響應聯合國永續發展目標SDG 3「健康與福祉」，透過金融永續工具支持院方強化偏鄉醫療韌性，推動醫療資源跨越地理限制，守護偏鄉民眾健康權益。

埔基醫院在南投縣的醫療網絡中，長期扮演著守護偏鄉醫療急救責任不可或缺的關鍵角色。近年積極響應衛生福利部與健保署政策，透過「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫」，推動偏鄉在地化醫療，並積極與都會區醫學中心合作建立「綠色通道」，亦深入偏鄉社區與政府合作設置社區式與綜合式長照機構。

此外，埔基醫院承接中央健康保險署仁愛鄉山地醫療巡迴計畫，持續派遣專業醫療團隊深入南投山區部落，聯合當地基層醫療與衛生所提供偏遠部落的門診與急診服務，大幅提升了山地居民就醫的可近性，落實政府「健康平權」之政策。

玉山銀行表示，本次合作結合埔基醫院推動「消除城鄉與偏鄉醫療差距」的使命，以COP30推出的「BHAP（貝倫健康行動藍圖）」概念為核心，運用永續連結貸款協助院方維運醫療網絡，落實政府醫療政策。

透過設立多處定點醫療中心，提供偏鄉醫療巡迴服務，將醫療成效轉化為金融投資回饋，建立社區健康的永續循環機制；同時結合「遠距醫療」與「行動診間」，構築偏鄉醫療韌性網，保障偏鄉民眾就醫權益，為「在地醫療、在地安老」提供長期且穩健的金融支持。

此次合作是實踐「以人為中心、以永續為方向」的重要里程碑。玉山銀行承諾未來將持續透過專業金融永續工具與ESG顧問諮詢，協助醫療體系深化偏鄉照護量能，並透過跨域協作帶動更多醫療院所共同投入偏鄉醫療建設，共同打造更有韌性的健康照護體系，推動社會共融與台灣永續發展。