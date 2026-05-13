快訊

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽起家厝 新南東大樓上梁

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新新光金控（2887）旗下新光人壽起家厝新南東大樓於昨（12）日舉行上梁典禮，預計2028年完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。台新新光金董事長吳東亮表示，南東大樓是新光集團最重要的基地，是許多新光關係企業，成長茁壯的地方，也是凝聚新光集團各關係企業的向心力，以及承先啟後的精神堡壘。

上梁典禮由吳東亮擔任主典者，新光實業董事長彭雪芬、新光醫院董事長夫人許嫺嫺、新光人壽董事長魏寶生等共同出席。秉持著創辦人吳火獅董事長「維持現狀，即是落伍」的精神，南東大樓原址重建，並與台新新光金控「認真、創新、永續」的精神一樣，融入綠色永續與智慧辦公的設計理念。期盼這棟大樓，能繼續陪伴台新新光金控邁向下一個里程碑，持續為社會創造更大的價值。

南東大樓為新壽自1972年從台灣省政府標購，興建地上14層、地下三層的商辦大樓，於1979年7月30日落成啟用，是新壽成立以來，第一棟自地自建的大樓。在歷經44年的使用後，決定以危老重建方式重新打造「新南東大樓」。規劃總樓地板面積約9,900坪，地下五層為停車空間，地上22層為商業及辦公空間，基地緊鄰捷運松江南京站，交通便利，預計2028年完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。

新光金控 吳東亮 台新新光金控

延伸閱讀

國泰世華銀行科技大樓分行正式開業 尊榮理財場域同步亮相

屏東新園鄉立圖書館落成啟用 新地標露台書香伴稻浪

因應身障考生等多元需求 新建國家考場估119年完工

「被遺忘在樓上的人」全台逾40萬棟老舊公寓無電梯 長者爬樓梯爬到崩潰

相關新聞

元大金前四月大賺219億 年增1.4倍寫新高紀錄

台股衝4萬點，帶旺證券業獲利，元大金控昨（12）日公布4月稅後純益達75億元，累計前四月稅後純益219.1億元，年成長高達145%，每股稅後純益（EPS）為1.64元，金控本體及五大子公司累計稅前獲利同步刷新歷史新高。

台中銀行員涉詐 罰3,200萬 金融業史上最重罰單

台中商銀行員涉勾結詐團，金管會昨（12）日宣布重罰3,200萬元，寫單一金融業史上最重罰單。金管會直指，這已非單一行員問題，而是從十家分行到總行的洗錢防制全面失守，已祭出五大監理要求，並推動後續改革。

中信女子高球賽 揮桿獻愛

日次巡總獎金最高的台、日共證賽事「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本周四（14日）將於東方高爾夫俱樂部登場，中國信託銀行昨（12）日舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行貴賓客戶與32位女子高爾夫好手揮桿獻愛，共募集新台幣1,000萬元善款，支持中國信託慈善基金會執行偏鄉兒童及家庭的扶助方案。

玉山銀強化偏鄉醫療韌性

面對台灣邁入超高齡社會，以及偏鄉醫療資源分配不均的挑戰，建立具韌性的健康照護服務體系，已成為國家發展的核心議題。玉山銀行與埔基醫療財團法人埔里基督教醫院（下稱埔基醫院）攜手合作，以落實國家醫療政策為核心，積極響應聯合國永續發展目標SDG 3「健康與福祉」，透過金融永續工具支持院方強化偏鄉醫療韌性，推動醫療資源跨越地理限制，守護偏鄉民眾健康權益。

中租2026年全年成長目標不變

中租控股董事長陳鳳龍昨（12）日表示，台灣及中國大陸市場首季放款動能較為疲弱，台灣第1季主要受到過年季節性因素影響，但目前4月新承作案件已比3月好；5月預估也將比4月好；大陸地區則在4月本金餘額有小幅度成長。

新壽起家厝 新南東大樓上梁

台新新光金控旗下新光人壽起家厝新南東大樓於昨（12）日舉行上梁典禮，預計2028年完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。台新新光金董事長吳東亮表示，南東大樓是新光集團最重要的基地，是許多新光關係企業，成長茁壯的地方，也是凝聚新光集團各關係企業的向心力，以及承先啟後的精神堡壘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。