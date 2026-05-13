新壽起家厝 新南東大樓上梁

台新新光金控（2887）旗下新光人壽起家厝新南東大樓於昨（12）日舉行上梁典禮，預計2028年完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。台新新光金董事長吳東亮表示，南東大樓是新光集團最重要的基地，是許多新光關係企業，成長茁壯的地方，也是凝聚新光集團各關係企業的向心力，以及承先啟後的精神堡壘。

上梁典禮由吳東亮擔任主典者，新光實業董事長彭雪芬、新光醫院董事長夫人許嫺嫺、新光人壽董事長魏寶生等共同出席。秉持著創辦人吳火獅董事長「維持現狀，即是落伍」的精神，南東大樓原址重建，並與台新新光金控「認真、創新、永續」的精神一樣，融入綠色永續與智慧辦公的設計理念。期盼這棟大樓，能繼續陪伴台新新光金控邁向下一個里程碑，持續為社會創造更大的價值。

南東大樓為新壽自1972年從台灣省政府標購，興建地上14層、地下三層的商辦大樓，於1979年7月30日落成啟用，是新壽成立以來，第一棟自地自建的大樓。在歷經44年的使用後，決定以危老重建方式重新打造「新南東大樓」。規劃總樓地板面積約9,900坪，地下五層為停車空間，地上22層為商業及辦公空間，基地緊鄰捷運松江南京站，交通便利，預計2028年完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。