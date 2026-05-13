中租2026年全年成長目標不變

中租控股（5871）董事長陳鳳龍昨（12）日表示，台灣及中國大陸市場首季放款動能較為疲弱，台灣第1季主要受到過年季節性因素影響，但目前4月新承作案件已比3月好；5月預估也將比4月好；大陸地區則在4月本金餘額有小幅度成長。

陳鳳龍表示，大陸總體數據CPI及PPI數字皆有向上提升，整體而言，期待後續三季的資產成長表現優於第1季，全年資產成長目標仍維持年初看法。

中租昨日舉行法說會，今年第1季合併稅後純益55.7億元、年增1%，主因是預期信用減損損失較去年同期減少，每股稅後純益（EPS）3.26元。在信用資產方面，第1季整體信用資產成長仍呈現放緩，信用資產規模8,155.2億元，年減1%，其中，台灣地區信用資產年減1%，是因持續受到二手車原車融資放緩影響；中國大陸信用資產年減5%，反映大陸景氣復甦力道不如預期，加上中租在風險偏好續保守；東協地區信用資產年增1%。