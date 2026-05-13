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台中銀行員涉詐 罰3,200萬 金融業史上最重罰單

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
台中商銀行員涉勾結詐團，金管會12日宣布重罰3,200萬元。圖/AI生成，非當事人，非新聞現場
台中商銀行員涉勾結詐團，金管會12日宣布重罰3,200萬元。圖/AI生成，非當事人，非新聞現場

台中商銀（2812）行員涉勾結詐團，金管會昨（12）日宣布重罰3,200萬元，寫單一金融業史上最重罰單。金管會直指，這已非單一行員問題，而是從十家分行到總行的洗錢防制全面失守，已祭出五大監理要求，並推動後續改革。

台中地檢署調查指出，萬里開發公司洪姓負責人涉嫌拉攏台中銀六名經理與襄理，協助開設商號帳戶，替詐團洗錢逾36億元。金管會則是在2025年金檢時發現異常金流後，主動移送檢調偵辦。

銀行局長童政彰昨親上火線說，這次重罰關鍵，不只是單一案件，而是多家分行在KYC（認識客戶）、客戶定期審查、異常交易監控與疑似洗錢申報等環節，同步出現重大缺失。

據調查，台中銀十家分行自2024年起，替21家企業戶辦理開戶時，對低資本額、無地緣關係、地址異常重複登記等高風險態樣，未建立妥善審查機制；部分案件甚至由非公司負責人說明營運內容。

此外，銀行內部系統多次跳出異常交易警示，或遭165聯防通報，但分行卻多以「合理交易」或「持續觀察」結案，未進一步查核資金來源與流向；甚至同一代理人跨多家分行替不同公司辦理大額提款，也未列為異常態樣控管。

除重罰外，金管會也要求台中銀增加作業風險資本計提。據估算，若要維持目前資本適足率，台中銀需補約26億元資本，否則第2季資本適足率將下滑，壓抑業務成長動能。

金管會同步祭出五大監理要求，包括全面檢討內控與三道防線、清查行員主動招募案件、一個月內聘外部專家重建洗錢防制機制、兩個月內依「責任地圖」全面究責，以及要求董事會強化法遵與公司治理文化。

童政彰強調，金管會對洗錢防制採「零容忍」，未來究責不只第一線行員，而是一路往上追到總行與董事會。金管會以此案為契機，推動銀行業誠信治理改革，從「事前、事中、事後」三大面向全面強化監理。包括建立誠信治理綱要、透過科技監控導正行員偏差行為，以及針對過度業績導向、鬆動KYC與洗錢防制的情況，即時畫出監理紅線。

童政彰坦言，台中銀此次多家分行同步失守，背後恐與過度業績導向有關，「當董事會訂出不合理業績目標，就可能扭曲行員行為、進一步衝擊內控」。

他強調，年底前將提出初步改革方向，全面提升金融業誠信治理與洗錢防制文化。

金管會 洗錢 台中銀

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