元大金前四月大賺219億 年增1.4倍寫新高紀錄

台股衝4萬點，帶旺證券業獲利，元大金控（2885）昨（12）日公布4月稅後純益達75億元，累計前四月稅後純益219.1億元，年成長高達145%，每股稅後純益（EPS）為1.64元，金控本體及五大子公司累計稅前獲利同步刷新歷史新高。

元大金目前在已公布的四家金控中，以EPS 1.64元暫時居冠，永豐金為1.09元、玉山金0.88元、國票金0.39元。

受資金浪潮推升，台股4月行情強勁，加權指數一舉站上4萬點整數關卡，改寫歷史新高，市場形容為「光輝的四月」。其中外資動向成為關鍵推手，單月大舉買超達2,481.2億元，創下史上最大單月買超紀錄，帶動整體成交量與投資信心同步升溫。

在此背景下，擁有國內最大券商的元大金控，獲利表現亮眼。觀察單月表現，元大金4月稅後純益75億元，較3月大幅成長62.6%，年增更高達476.3%，顯示在股市交易熱絡與資本市場活絡帶動下，整體獲利動能顯著提升。旗下最主要獲利引擎元大證券受惠於外資資金匯入，台股日均成交量續破1.2兆元，創下歷年新高，帶動證券經紀業務手續費收入大幅成長。元大證4月稅後純益達52.4億元，月增82.9%、年增267%；累計前四月稅後純益139.8億元，年增159.2%，展現強勁成長力道。

銀行業務方面，元大銀行4月稅後純益12.1億元，創下歷史新高，月增5.3%、年增70.7%，主要受惠於利息淨收益穩健成長及財富管理手續費收入增加。累計前四月稅後純益亦較去年同期成長50.6%。

元大人壽今年以來新契約銷售動能強勁，加上資產評價回升與資本利得挹注，4月單月稅後純益達6.2億元，月增252%、年增166.3%；累計前四月稅後純益達19.1億元，年增幅更高達516.1%，為金控體系中成長最快的事業體。

元大投信受惠股市多頭行情，基金規模與管理費收入穩步提升，4月稅後純益4.9億元，月增10.8%、年增53.4%；累計前四月稅後純益17.85億元，年增35.6%。至於元大期貨4月稅後純益2億元，雖較上月減少26.3%，但仍較去年同期小幅成長1%；累計前四月稅後純益9億元，年增10.3%，維持穩定表現。