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第一銀搶攻AI商機 群聯首筆120億聯貸超額認購2.2倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

AI儲存商機熱、銀行團搶卡位。群聯電子（8299）首筆聯貸案12日完成簽約，由第一銀行與台北富邦銀行共同統籌主辦，總金額120億元，吸引11家銀行參貸，超額認購率高達224%。

市場認為，金融圈正提前押注AI資料中心與儲存需求爆發商機。

面對AI應用帶動全球資料儲存需求暴增，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，近年紛紛採取「預付貨款」模式，市場也逐步轉向賣方市場。受此趨勢影響，第一銀行與北富銀特別替群聯量身打造預付貨款融資機制。

本次聯貸資金主要用於支應預付貨款、償還既有金融負債及充實中期營運週轉金，協助群聯提前布局未來三年購料需求。

市場認為，在供應鏈吃緊下，能否提早卡位料源與產能，已成AI時代記憶體廠商關鍵競爭力。

群聯近年積極轉型，目前非消費型應用營收占比已超過七成，涵蓋伺服器、車載與生成式AI等市場。旗下「aiDAPTIV」方案，則主打透過NAND快閃記憶體延伸AI記憶體資源、降低AI部署成本。

業績方面，群聯2025年營收727億元、年增23%；2026年前三月營收已衝上410億元、年增196%，顯示AI需求正快速轉化為實際訂單動能。

這次聯貸也導入永續連結架構，將減碳、降低用水量等ESG指標納入條件。金融圈認為，未來企業融資除看成長性，也愈來愈重視永續治理與淨零轉型能力。

北富銀 第一銀行 群聯

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