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國銀加速布局美國市場 玉山銀申請達拉斯據點升格分行獲准

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會12日公布，已同意玉山銀行將其為在美國德州達拉斯的代表人辦事處升格為分行，主因是因應北美洲市場擴大需求，德州經濟發展快速，期以分行建構更完整的金融服務。截至目前國銀在美共設有25家分行、3家子行和5家辦事處，待玉山銀達拉斯代表人辦事處升格後的分行落成，美國將會有26家國銀分行，成為國銀在海外設立分行數最多之國家。

金管會銀行局副局長王允中指出，玉山銀行已於2024年10月17日經金管會同意設立美國達拉斯代表人辦事處，該行考量近年德州經濟快速擴張，吸引多家大型企業進駐，多家台商亦於此設廠，為擴大在北美洲市場布局，因此規劃將達拉斯代表人辦事處升格為達拉斯分行，以建構完整北美洲金融服務平台。德州主管機關對外國銀行於當地設立分行尚無資本額要求，玉山銀行預計以資本額美金1,000萬元向德州主管機關申請設立分行。

截至今年4月底，玉山銀行海外據點共有2家子行、9家分行及5家代表人辦事處，分別位於大陸地區、柬埔寨、美國、香港、新加坡、越南、澳大利亞、緬甸、日本、泰國、馬來西亞等11個國家或地區。此次升格後，玉山銀將有10家海外分行。

金管會統計，目前本國銀行在美國共設有25家分行、3家子行及5家代表人辦事處，其中國銀在德州設有2家分行和2家代表人辦事處。王允中表示，目前美國德州已設立的2家分行分別是合作金庫銀行與第一銀行的休士頓分行，2家代表人辦事處則是土地銀行設有德州休士頓代表人辦事處，以及此次玉山銀行申請升格的達拉斯代表人辦事處。

王允中指出，國銀在美國設立分支機構以洛杉磯為最大布點城市，其次為紐約，第三是德州。金管會去年5月6日也已同意中國信託銀行申設洛杉磯分行，不過中信銀目前仍在等待美國主管機關核准。

截至目前，國銀於海外設立分行數最多的國家和地區為美國和大陸地區，均為25家分行，若另加計子行與支行等分支機構數，泰國則為國銀在海外分支機構最多之國家，共有94家海外分支機構。

玉山銀 德州 國銀

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