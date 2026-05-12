保險業搶才大鬆綁！醫療、投資、ESG主管 金管會全放行

保險業搶才大鬆綁。金管會12日預告修法，未來保險公司聘任跨領域專業人才擔任經理人，適用範圍將從現行7大領域，擴大到醫療、投資、行銷、不動產與永續經濟等12類人才，讓保險業可更彈性延攬「非典型金融人」，最快7月底上路。

這次修法，主軸就是替保險業「打開跨域人才庫」。

目前規定，保險公司若要聘任副總、協理、經理等高階主管，需具備資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、財務會計或人資等7大專業領域、且有10年以上工作經驗。

但近年保險業積極發展健康險、財富管理、ESG與數位轉型，原本規範已不敷使用。金管會因此決定放寬資格條件，改以「概括授權」方式，彈性認定特定專業領域。

保險局副局長蔡火炎指出，未來新增的五大領域，包括醫療、投資、行銷、不動產與永續經濟。

換言之，未來醫療體系主管、投資專家、品牌行銷人才、房地產專業人士，甚至ESG永續長，都有機會直接進入保險業高階管理層。

蔡火炎舉例，近年不少保險公司設置「永續長」等新職務，但相關專業並不在原本法規明定範圍內，導致業者在人事安排上受限。此次修法後，將有助保險業補強ESG、健康照護與資產管理等新興領域布局。

另一大變化，是監理制度改採「動態調整」。

過去若要新增專業領域，必須重新修法，程序冗長；未來改採授權後，只要金管會發布令釋即可生效，代表未來AI、數據治理等新興專業若有需求，也可更快納入。

金管會指出，此案是透過金融行動創新法規調適平台討論後，由保險法規檢視工作小組提出，並整合產、壽險公會意見修正。

市場認為，這代表保險業人才結構，正從傳統金融背景，逐步走向「跨域治理」新時代。