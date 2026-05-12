56家金融機構插旗亞資高雄專區 銀行AUM規模達4559億

高雄專區2025年7月啟動，金融機構爭搶富豪商機，金管會今天公布高雄專區3月底成績單，銀行高資產客戶數達3736人、管理資產規模（AUM）達新台幣4559億元。

金管會金融市場發展及創新處副處長施怡君於例行記者會說明高雄專區進度，截至今年4月底，已有21家銀行、16家投信投顧公司、13家證券商與6家保險公司，合計56家金融機構獲准進駐高雄專區試辦業務。

金管會揭露高雄專區銀行業成績單，施怡君指出，銀行業專區高資產客戶數達3736人，專區高資產客戶AUM達4559億元。

至於21家國銀在專區4大業務中，一是財富管理業務，客戶數357人；二是授信融資業務，累計動撥2314件；三是家族辦公室服務，累計辦理139家；跨境金融業務，協助開立海外分行帳戶1件。

外界關注金管會推動資產管理專法方向，銀行局副局長王允中表示，目前蒐集各方作法，專法是一個龐大工程，目前還在金管會內部研議中，尚未與其他部會聯繫。