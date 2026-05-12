金管會放寬保險業聘跨領域人才範圍 新增醫療5領域

金管會今天表示，將放寬保險業聘跨領域專業人才擔任經理人的範圍，從現行的資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、財務會計與人力資源7領域，進一步新增醫療、投資、行銷、不動產、永續經濟等5領域，以利保險業吸納跨域人才，最快7月底上路。

金管會今天表示，已研議完成「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」（簡稱本準則）第8條之1修正草案，5月8日開始對外預告60天，最快7月底上路。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，此次有2大修正重點。第一，修正第8條之1第1項第4款規定，針對現行擬擔任保險業副總經理、協理及經理或與其職責相當者，應符合「從事資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、財務會計或人力資源等專業領域之工作經驗達10年以上」的積極資格條件規定，修正為「從事特定專業領域的工作經驗達10年以上」。

第二，新增授權規定，「第1項第4款所稱的特定專業領域，由主管機關另定之」，從現行正面表列經理人特定專業領域範圍的方式，改採概括授權主管機關訂定。

蔡火炎指出，後續草案發布生效日，將依授權規定同步發布令釋，明定該條第1項第4款所稱「特定專業領域」的具體範圍，從現行明訂的資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、財務會計及人力資源等7專業領域外，未來發布令釋規劃新增醫療、投資、行銷、不動產、永續經濟等5領域。

蔡火炎指出，金管會推動金融行動創新法規調適平台，此案為保險法規檢視工作小組的委員提案，並彙整產壽險公會意見而來。主要考量業者若要設永續長等負責人職位，但永續長專業領域可能不在原規定範圍，因此新增永續經濟等領域，加上此次改採概括授權後，未來若還需要新增專業領域範圍，可透過發布令釋即日生效，更具即時性。