惠譽將永豐金及其子公司評等展望調整正向 估併購有助提升獲利能力

惠譽國際信用評等公司將永豐金（2890）、永豐商業銀行、京城商業銀行和永豐銀（中國）的評等展望從穩定調整為正向，並確認所有實體的長期發行人違約評等為BBB+。惠譽認為該行在與京城銀（2809）合併後，其內在信用體質可望因業務版圖擴大、業務收入提高及較高的獲利而改善。該合併案預計將於12月或明年1 月完成。按擬制基準計算京城銀占合併後銀行總資產的11%。

評等理由指出，永豐金的評等及展望與永豐銀一致，因永豐銀將持續作為集團的主要子公司。儘管收購京城銀使永豐金的普通股權益雙重槓桿率（DLR）于2025年暫時上升，但惠譽預期，中期內該比率仍將維持在適度水準。

2025年10月收購京城銀後，永豐金的普通股權益雙重槓桿率從2024年底的112%上升至2025年底的120%。惠譽預期，在永豐銀與京城銀合併完成後，該比率將下降至約115%，因為合併對價中約 25%將以現金支付，其餘75%則由永豐銀發行新股支付。永豐金穩定的獲利能力及審慎的股利發放，將助於雙重槓桿比率下降。

永豐銀業務概況的正向展望，反映惠譽認為其與京城銀的合併可望於未來兩年強化永豐銀的業務規模及營收創造能力。預期合併後其存款市占率將由 3.8%提升至約4.2%。

交叉銷售機會：惠譽預期永豐銀可向京城銀的中小企業及零售客戶更有力地交叉銷售其產品，尤其是在財富管理及數位銀行方面，從而支持利息及手續費收入。該銀行亦致力於把握南部投資增加所帶來的更多商機。京城銀多數分行位於該地區，而此波投資增加主要由企業回流所帶動。

風險狀況穩定：惠譽認為，永豐銀穩健的風險控管支撐其資產品質，使之持續優於同業。根據惠譽的估算，截至 2025年底，永豐銀對中國大陸的曝險已降至約占資產的6%，而行業均值約為 4%。與京城銀的合併對合併後銀行的風險概況影響有限。京城銀已逐步調整其投資組合，以及其授信與投資政策，以利合併後與永豐銀既有的風險管理架構整合。

資產品質風險可控：我們認為，資產品質評分對減損放款比率的小幅上升仍有足夠緩衝；該比率於2025年為0.65%。資產品質若轉弱，最可能來自亞洲新興市場曝險，以及香港和中國大陸商業不動產曝險；後者約占總放款的1%。該銀行較高比重的低風險住宅擔保放款、較低的借款人集中度，以及審慎挑選的海外放款，應可支撐整體資產品質。京城銀於2025年底的減損放款比率為0.03%，我們預期此項併購不會對合併後銀行的減損放款比率造成重大影響。

合併有助提升獲利能力：永豐銀獲利與盈利能力評分的「正向」展望，反映惠譽認為與京城銀進行的合併應有助於增強永豐銀於2027年至2028年的獲利能力。合併後銀行應可受惠於交叉銷售、更強的手續費收入，以及來自更大客戶基礎的更穩定的放款成長。相較於永豐銀，京城銀的存款成本較低，且其中小企業放款及境外債券投資組合的收益率較高。

永豐銀的經營利潤/風險加權資產比率由 2024 年的 1.3% 升至 2025 年的 1.45%，主要受惠於美元資金成本下降帶動淨利息收入增加，以及財富管理銷售，尤其是保險銷售，推升淨手續費收入。

資本水準保持穩健：惠譽預測，合併完成後，永豐銀的普通股權益第一類資本(CET1)比率將由 2025 年底的11.4% 升至約12%。永豐銀將發行新股並動用自有現金為該交易提供資金，而非舉債，且其商譽應維持在溫和的水準。

穩健的流動性概況：台灣充沛的系統流動性及永豐銀適度的內生成長，將支撐其於合併後維持穩健的流動性。截至2025年底，永豐銀和京城銀的存放比分別為72%和78%。惠譽預期，永豐銀推動數位化的發展將有助於吸引新客戶，包括來自京城銀的客戶，並擴大其存款基礎。永豐銀與京城銀均維持穩定的存款業務基礎；截至2025年底，客戶存款分別占永豐銀與京城銀總資金來源的90%和95%。