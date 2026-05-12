南山人壽推動數位轉型 揭露2026年AI發展目標

南山人壽近年積極推動數位轉型，陸續改造地區服務櫃台及內勤員工的辦公環境。南山人壽總經理范文偉12日表示，過去觀察數位團隊在既有辦公空間中較容易受到框架限制，經討論後，決定另打造更符合數位人才需求與工作文化的辦公環境，也就是此次對外開箱的「數位轉型基地」。南山人壽數位長呂新科則表示，今年AI發展目標是「降本增效」，持續以AI優化業務流程。

現場展示多項數位轉型相關專案，包括與台北醫學大學合作、透過AI生成技術進行腦力檢測的「腦力陪跑員」，以及協助業務通路提升銷售與服務能力的智能對練系統，透過數位工具與AI應用，強化員工服務與商品說明能力，進一步提升客戶體驗。范文偉指出，南山人壽下一階段將規劃開箱南山企業大學，包括沙崙教育訓練中心及企業大學本部，提供員工更多軟硬體學習資源。

呂新科表示，南山人壽自2023年起以服務賦能及數位賦能列為重要發展核心之一，並透過組織與資源調整，強化數位轉型推動力道，數位轉型是一項長期且系統化的工程，因此南山建立企業數位轉型框架，並整合數位、資訊資安與體驗部門，形成約500人的團隊，推動轉型落地。

呂新科指出，南山導入國際標準與企業架構工法，建立長期可延續的數位轉型機制，包括成立數位發展策略委員會，整合跨部門協作與資訊專案推動方向，南山人壽也將業務流程梳理標準化，建立相關方法與工具，希望讓員工具備流程優化能力；在AI應用上，則採模組化與API外掛架構，降低系統改造成本，並因應AI快速迭代特性，以較短週期推動業務場景落地。

在AI發展策略方面，呂新科表示，南山目前聚焦於提升效率與降低營運成本，並將AI專案集中於核保、理賠、客服與流程優化等核心業務。例如，業務員使用的AI智能對練系統，透過模擬客戶、對練腳本與評分教練等三種AI角色，協助業務員熟悉商品內容與銷售技巧，並透過互動回饋持續優化表現。

此外，呂新科指出，除由上而下推動數位轉型專案外，南山人壽今年也首次推動「創意圖」計畫，鼓勵員工提出創新構想，並協助將想法落地執行。他表示，今年共徵件26案，有14案入選評選，最終選出3案進入概念驗證（POC）階段，後續將由技術團隊陪同開發與評估效益，若成果符合預期，將可直接納入正式執行方案，藉此建立組織內部的創新文化與數位轉型氛圍。

南山人壽數位長呂新科。攝影／記者黃于庭

南山人壽總經理范文偉。攝影／記者黃于庭

南山人壽數轉基地，牆面設計鼓勵員工創意發想的小巧思。攝影／記者黃于庭