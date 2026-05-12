川習會前外資加大匯出 新台幣爆量回貶收31.48元

美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」，市場轉趨觀望，外資午後加大匯出力道，帶動成交量大增，新台幣兌美元今天收盤收31.48元，貶6.5分，台北及元太外匯市場總成交金額衝上32.575億美元，為近1個月最大量。

美伊戰爭陷入僵局，全球矚目的「川習會」即將登場，投資人緊盯國際政經局勢如何發展。市場不確定性升溫，美元指數高檔整理，今天上漲0.29%，亞幣普遍走弱，人民幣走勢持平，新台幣貶0.21%，日圓下跌0.24%，韓元重挫1.07%。

新台幣兌美元今天以31.43元開盤後，隨台股走揚，早盤升抵盤中高點31.395元，隨後台股翻黑，加上進口商美元買盤湧現，匯價承壓，於31.4元附近震盪整理。

儘管台股收漲，但外資連續3日站在賣方，今天賣超金額更擴大至304.94億元，資金匯出浪潮加重新台幣貶值壓力，新台幣午後貶勢迅速擴大，摜破31.5元重要關卡，最低觸及31.548元，貶幅擴大至1角以上。

外匯交易員指出，美伊談判觸礁，國際油價漲勢再起，壓抑風險偏好，加上川習會即將登場，均讓市場傾向觀望，外資順勢將資金撤出，導致新台幣回貶，但仍不脫先前的交易區間。

外匯交易員表示，近期新台幣匯率多由資金面主導，儘管短線消息面紛雜，外資先行回防，但台股持續挑戰42000點關卡，顯示動能仍在，如果國際局勢明朗且無新的利空出現，新台幣應可重回偏升軌道。