新壽起家厝新南東大樓上樑 吳東亮：盼陪伴台新新光邁向下一個里程碑

台新新光金控（2887）子公司新光人壽新南東大樓於12日上午舉行上樑典禮，由台新新光金控董事長吳東亮擔任主典者，新光實業董事長彭雪芬、新光醫院董事長夫人許嫺嫺、新光人壽董事長魏寶生、新光實業總經理吳東勝、新光人壽副董事長洪士琪、台新新光金控總經理林維俊、新光紡織董事長吳昕恩、新光人壽董事洪士鈞、新光人壽總經理黃敏義、上圓聯合建築師事務所建築師許義明、豐譽聯合工程董事長謝佶燁等貴賓共同參與祈福，祝禱工程順利完工。

吳東亮表示，南東大樓是新光集團最重要的基地，是許多新光關係企業，成長茁壯的地方，也是凝聚新光集團各關係企業的向心力，以及承先啟後的精神堡壘。秉持著創辦人吳火獅董事長「維持現狀，即是落伍」的精神，所以我們決定將南東大樓以危老重建的方式，在原址重建，並且與台新新光金控「認真、創新、永續」的精神一樣，融入綠色永續與智慧辦公的設計理念，賦予南東大樓全新的生命。我們期盼這棟大樓，能繼續陪伴台新新光金控邁向下一個里程碑，持續為社會創造更大的價值。

南東大樓為新光人壽自1972年從台灣省政府標購，興建地上14層、地下3層的商辦大樓，於1979年7月30日落成啟用，是新光人壽成立以來，第一棟自地自建的大樓。在歷經44年的使用之後，決定以危老重建方式重新打造「新南東大樓」，賦予南東大樓全新生命。新南東大樓規劃總樓地板面積約9,900坪，地下5層為停車空間，地上22層為商業及辦公空間，基地緊鄰捷運松江南京站，有松山新店線及中和新蘆線交會，交通便利，並設計有頂蓋騎樓，加強人行步道串聯，營造人性化的安全徒步公共空間，預計2028年完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。

因應全球永續發展、淨零轉型趨勢，新南東大樓設計目標取得綠建築黃金級、智慧建築黃金級、建築能效一級、低碳建築一級、美國LEED/WELL標章黃金級及耐震標章等七項認證，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活。同時，本建築設計更榮獲第24屆國家建築金質獎「規劃設計獎」肯定，展現新光對建築品質、永續經營及ESG精神的高度承諾。

新光人壽長期積極布局不動產，多角化經營。在新光人壽與台新人壽兩家合併之後，目前於全台擁有201件不動產標的，占地約48萬坪，2025年貢獻新壽52億元的租金收入，2026年預期租金收入將可超過55億元。隨著逐步完成舊大樓資產活化及新建大樓完工落成，也期許未來每年成長目標能超過9％。