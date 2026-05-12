快訊

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽起家厝新南東大樓上樑 吳東亮：盼陪伴台新新光邁向下一個里程碑

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控董事長吳東亮（右六）及貴賓共同見證新南東大樓新建工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。圖左起為上圓聯合建築師事務所建築師許義明、新光醫院董事長特助吳欣儒、新光人壽總經理黃敏義、新光紡織董事長吳昕恩、新光人壽副董事長洪士琪、新光醫院董事長夫人許嫺嫺、新光人壽董事長魏寶生、台新新光金控董事長吳東亮、新光實業董事長彭雪芬、新光實業總經理吳東勝、台新新光金控總經理林維俊、新光人壽董事洪士鈞、豐譽聯合工程董事長謝佶燁。新光人壽／提供
台新新光金控董事長吳東亮（右六）及貴賓共同見證新南東大樓新建工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。圖左起為上圓聯合建築師事務所建築師許義明、新光醫院董事長特助吳欣儒、新光人壽總經理黃敏義、新光紡織董事長吳昕恩、新光人壽副董事長洪士琪、新光醫院董事長夫人許嫺嫺、新光人壽董事長魏寶生、台新新光金控董事長吳東亮、新光實業董事長彭雪芬、新光實業總經理吳東勝、台新新光金控總經理林維俊、新光人壽董事洪士鈞、豐譽聯合工程董事長謝佶燁。新光人壽／提供

台新新光金控（2887）子公司新光人壽新南東大樓於12日上午舉行上樑典禮，由台新新光金控董事長吳東亮擔任主典者，新光實業董事長彭雪芬、新光醫院董事長夫人許嫺嫺、新光人壽董事長魏寶生、新光實業總經理吳東勝、新光人壽副董事長洪士琪、台新新光金控總經理林維俊、新光紡織董事長吳昕恩、新光人壽董事洪士鈞、新光人壽總經理黃敏義、上圓聯合建築師事務所建築師許義明、豐譽聯合工程董事長謝佶燁等貴賓共同參與祈福，祝禱工程順利完工。

吳東亮表示，南東大樓是新光集團最重要的基地，是許多新光關係企業，成長茁壯的地方，也是凝聚新光集團各關係企業的向心力，以及承先啟後的精神堡壘。秉持著創辦人吳火獅董事長「維持現狀，即是落伍」的精神，所以我們決定將南東大樓以危老重建的方式，在原址重建，並且與台新新光金控「認真、創新、永續」的精神一樣，融入綠色永續與智慧辦公的設計理念，賦予南東大樓全新的生命。我們期盼這棟大樓，能繼續陪伴台新新光金控邁向下一個里程碑，持續為社會創造更大的價值。

南東大樓為新光人壽自1972年從台灣省政府標購，興建地上14層、地下3層的商辦大樓，於1979年7月30日落成啟用，是新光人壽成立以來，第一棟自地自建的大樓。在歷經44年的使用之後，決定以危老重建方式重新打造「新南東大樓」，賦予南東大樓全新生命。新南東大樓規劃總樓地板面積約9,900坪，地下5層為停車空間，地上22層為商業及辦公空間，基地緊鄰捷運松江南京站，有松山新店線及中和新蘆線交會，交通便利，並設計有頂蓋騎樓，加強人行步道串聯，營造人性化的安全徒步公共空間，預計2028年完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。

因應全球永續發展、淨零轉型趨勢，新南東大樓設計目標取得綠建築黃金級、智慧建築黃金級、建築能效一級、低碳建築一級、美國LEED/WELL標章黃金級及耐震標章等七項認證，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活。同時，本建築設計更榮獲第24屆國家建築金質獎「規劃設計獎」肯定，展現新光對建築品質、永續經營及ESG精神的高度承諾。

新光人壽長期積極布局不動產，多角化經營。在新光人壽與台新人壽兩家合併之後，目前於全台擁有201件不動產標的，占地約48萬坪，2025年貢獻新壽52億元的租金收入，2026年預期租金收入將可超過55億元。隨著逐步完成舊大樓資產活化及新建大樓完工落成，也期許未來每年成長目標能超過9％。

吳東亮 台新新光金控 新光人壽 新光金控

延伸閱讀

侯友宜視察第二行政中心 將成新北安全指揮中樞

國泰世華銀行科技大樓分行正式開業 尊榮理財場域同步亮相

因應身障考生等多元需求 新建國家考場估119年完工

奇美實業舉行董座交接典禮 許家彰接任董事長

相關新聞

台中商銀吞史上最大罰單…大股東和董總是否要究責？ 金管會點出關鍵

台中商銀因分行行員結合詐團，遭金管會重罰史上最大的3200萬元罰單，台中商銀董事長、總經理，以及目前仍擔任常董的台中商銀大股東王貴鋒是否會被究責？銀行局長童政彰回應，銀行局已要求台中商銀在二個月內全面檢視責任地圖，釐清責任歸屬，目前暫不會預設立場，但一定會透過責任地圖來檢視誰該負責，逐一檢視負責人要負責到什麼程度。

統一00403A 最新規模來到1,176億元 單日暴增385億元

統一投信旗下新主動式ETF--主動統一升級50 ETF（00403A）不僅募集金額達791.7億元，居主動式ETF之冠，12日掛牌交易，首日成交量逾420萬張，刷新ETF掛牌首日成交量新紀錄。根據統一投信官網傍晚公布最新規模達1,176.8億元，單日暴增385.1億元。

惠譽將永豐金及其子公司評等展望調整為正向 估併購有助提升獲利能力

惠譽國際信用評等公司將永豐金（2890）、永豐商業銀行、京城商業銀行和永豐銀（中國）的評等展望從穩定調整為正向，並確認所有實體的長期發行人違約評等為BBB+。惠譽認為該行在與京城銀（2809）合併後，其內在信用體質可望因業務版圖擴大、業務收入提高及較高的獲利而改善。該合併案預計將於12月或明年1 月完成。按擬制基準計算京城銀占合併後銀行總資產的11%。

交棒8年外匯殺手彭淮南出版回憶錄 讚楊金龍表現「很好」

前央行總裁彭淮南掌舵央行20年後，於2018年交棒給子弟兵、現任央行總裁楊金龍，楊金龍上任後，接連面對美中貿易戰、COV...

新壽起家厝新南東大樓上樑 吳東亮：盼陪伴台新新光邁向下一個里程碑

台新新光金控（2887）子公司新光人壽新南東大樓於12日上午舉行上樑典禮，由台新新光金控董事長吳東亮擔任主典者，新光實業董事長彭雪芬、新光醫院董事長夫人許嫺嫺、新光人壽董事長魏寶生、新光實業總經理吳東勝、新光人壽副董事長洪士琪、台新新光金控總經理林維俊、新光紡織董事長吳昕恩、新光人壽董事洪士鈞、新光人壽總經理黃敏義、上圓聯合建築師事務所建築師許義明、豐譽聯合工程董事長謝佶燁等貴賓共同參與祈福，祝禱工程順利完工。

瑞銀投資銀行：金價今年將再創新高 短期可參考「心理關卡」良機

瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves 在瑞銀第29屆亞洲投資論壇指出，中長期而言，金價上行、甚至超出基準預測的可能性正持續上升。私人與官方部門需求持續擴大，支撐整體上升趨勢，且黃金在投資組合中的核心配置地位日益提升。在高度宏觀不確定性環境下，資產多元化配置至黃金的趨勢仍受到強力支撐。短期內，金價盤整反而提供布局機會，若出現回檔測試每盎司4,000美元的心理關卡，可視為逢低布局的良機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。