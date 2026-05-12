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交棒8年外匯殺手彭淮南出版回憶錄 讚楊金龍表現「很好」

中央社／ 台北12日電
中央銀行前總裁彭淮南今天出席「永遠的銀行員」回憶錄發表會，紀錄自己一生從事的所有銀行工作，彭淮南感謝各界的支持，並表示所有版稅將捐作公益。記者潘俊宏／攝影
中央銀行前總裁彭淮南今天出席「永遠的銀行員」回憶錄發表會，紀錄自己一生從事的所有銀行工作，彭淮南感謝各界的支持，並表示所有版稅將捐作公益。記者潘俊宏／攝影

央行總裁彭淮南掌舵央行20年後，於2018年交棒給子弟兵、現任央行總裁楊金龍，楊金龍上任後，接連面對美中貿易戰、COVID-19疫情等挑戰，以更具彈性的作法走出自己的路。彭淮南今天被問及對楊金龍上任後表現，他也不吝於讚美回應「很好」。

彭淮南自1998年2月接任中央銀行總裁，至2018年2月卸任，前後長達20年，是台灣史上在位最久的央行總裁，且因獲得全球金融雜誌（Global Finance）14次A級評等，因此被譽為「14A總裁」。

彭淮南掌舵央行期間，以作風強硬著稱，最為人稱道的事蹟是在亞洲金融風暴期間，鐵腕壓制新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）市場。

彭淮南於2018年卸任後，便退居幕後，外界關注楊金龍是否「彭規楊隨」，不過楊金龍任內，接連經歷美中貿易戰、疫情，以及2025年5月新台幣「史詩級升值風暴」，疫情期間祭出「定向寬鬆」措施支撐企業資金需求，且持續加強與社會溝通，外界解讀楊金龍已經「走出自己的路」。

聯經出版的新書彭淮南回憶錄「永遠的銀行員彭淮南」今天正式問世，並舉行新書發表會，由於彭淮南在台灣經濟金融界影響深遠，發表會現場座無虛席，前央行副總裁周阿定、前金管會主委黃天牧、前海基會董事長吳豊山以及多位退休央行主管均到場。現任央行總裁楊金龍與2位副總裁嚴宗大、朱美麗原擬出席，但彭淮南希望他們以公務為重，楊金龍等央行高層最終未到現場。

吳豊山致詞時表示，國家能夠成功發展，是因為極少數菁英投入專業領域，孜孜矻矻、鍥而不捨，台灣也是如此；假如沒有台積電創辦人張忠謀幾十年費盡心血，今天就沒有護國神山台積電，假如沒有彭淮南苦守中央銀行數十年，台灣不會有現代化的國家金融體系。

總統府資政陳忠源與彭淮南交情深厚，他提到彭淮南總是心繫公務，兩人過去常常中午聚餐，彭淮南用餐時總惦記公務，急著回央行辦公，「這就是我認識的彭淮南，憂國憂民」。

不過陳忠源透露，去年彭淮南身體出現病痛，一度需要輪椅代步，去年4月動手術，在醫院休養一週。

彭淮南 央行 中央銀行 楊金龍

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