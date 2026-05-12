玉山銀行申設達拉斯分行 金管會同意了

金管會今日宣布同意玉山銀行向美國主管機關申請設立達拉斯分行，銀行局副局長王允中指出，玉山銀行已在德州達拉斯設置辦事處，現在允許可向美國申請將辦事處升格為分行。

台美關係熱絡，國銀申設美國據點，金管會也樂於放行，其中，玉山銀行在4月向金管會遞件辦事處升格為分行，不到一個月已獲金管會核准，接下來即可向美國遞件申請。前一次金管會同意國銀申設美國分行，則是在去年5月6日同意中信銀的申設洛杉磯分行。

王允中指出，玉山商業銀行之前在113年10月17日經金管會同意設立美國達拉斯代表人辦事處，而玉山銀行考量近年德州經濟快速擴張，吸引多家大型企業進駐，多家台商亦於此設廠，為擴大在北美洲市場布局，因此規劃將達拉斯代表人辦事處升格為達拉斯分行，以建構完整北美洲金融服務平台。

金管會統計，截至115年4月底，玉山商業銀行海外據點計有2家子行、9家分行及5家代表人辦事處，分別位於大陸地區、柬埔寨、美國、香港、新加坡、越南、澳大利亞、緬甸、日本、泰國、馬來西亞等11個國家或地區。

金管會表示，我國銀行在美國設立的分支機構共25家分行、3家子行、5家辦事處，其中合庫、一銀於德州的休士頓設有2家分行，另外，土銀與玉山在達拉斯設置2家辦事處，其中玉山已在4月遞件辦事處升格為分行。