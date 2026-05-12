快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山銀行申設達拉斯分行 金管會同意了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會同意玉山銀行申設達拉斯分行。圖／本報資料照片
金管會同意玉山銀行申設達拉斯分行。圖／本報資料照片

金管會今日宣布同意玉山銀行向美國主管機關申請設立達拉斯分行，銀行局副局長王允中指出，玉山銀行已在德州達拉斯設置辦事處，現在允許可向美國申請將辦事處升格為分行。

台美關係熱絡，國銀申設美國據點，金管會也樂於放行，其中，玉山銀行在4月向金管會遞件辦事處升格為分行，不到一個月已獲金管會核准，接下來即可向美國遞件申請。前一次金管會同意國銀申設美國分行，則是在去年5月6日同意中信銀的申設洛杉磯分行。

王允中指出，玉山商業銀行之前在113年10月17日經金管會同意設立美國達拉斯代表人辦事處，而玉山銀行考量近年德州經濟快速擴張，吸引多家大型企業進駐，多家台商亦於此設廠，為擴大在北美洲市場布局，因此規劃將達拉斯代表人辦事處升格為達拉斯分行，以建構完整北美洲金融服務平台。

金管會統計，截至115年4月底，玉山商業銀行海外據點計有2家子行、9家分行及5家代表人辦事處，分別位於大陸地區、柬埔寨、美國、香港、新加坡、越南、澳大利亞、緬甸、日本、泰國、馬來西亞等11個國家或地區。

金管會表示，我國銀行在美國設立的分支機構共25家分行、3家子行、5家辦事處，其中合庫、一銀於德州的休士頓設有2家分行，另外，土銀與玉山在達拉斯設置2家辦事處，其中玉山已在4月遞件辦事處升格為分行。

玉山銀行 玉山商業銀行 洛杉磯 金管會

延伸閱讀

國泰世華銀行科技大樓分行正式開業 尊榮理財場域同步亮相

台中商銀吞史上最大罰單…大股東和董總是否要究責？ 金管會點出關鍵

金管會：外價金調整 須經同意…市場解讀不認同台新資產重算說法

聯邦銀擬直接投資MaiCoin境外母公司 金管會有異見

相關新聞

台中商銀吞史上最大罰單…大股東和董總是否要究責？ 金管會點出關鍵

台中商銀因分行行員結合詐團，遭金管會重罰史上最大的3200萬元罰單，台中商銀董事長、總經理，以及目前仍擔任常董的台中商銀大股東王貴鋒是否會被究責？銀行局長童政彰回應，銀行局已要求台中商銀在二個月內全面檢視責任地圖，釐清責任歸屬，目前暫不會預設立場，但一定會透過責任地圖來檢視誰該負責，逐一檢視負責人要負責到什麼程度。

史上最高罰款！10家分行內鬼勾結詐團 金管會重罰台中商銀3200萬元

台中商銀與詐團勾結之外，更有多達十家分行的高階經理人涉案，對此，金管會今日宣布對台中商銀開罰3200萬元，可說是史上最大金額的銀行罰款，並且由銀行局長童政彰親上火線，在今日下午的金管會例行記者會對於裁罰內容提出說明。

瑞銀投資銀行：金價今年將再創新高 短期可參考「心理關卡」良機

瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves 在瑞銀第29屆亞洲投資論壇指出，中長期而言，金價上行、甚至超出基準預測的可能性正持續上升。私人與官方部門需求持續擴大，支撐整體上升趨勢，且黃金在投資組合中的核心配置地位日益提升。在高度宏觀不確定性環境下，資產多元化配置至黃金的趨勢仍受到強力支撐。短期內，金價盤整反而提供布局機會，若出現回檔測試每盎司4,000美元的心理關卡，可視為逢低布局的良機。

彭淮南回憶錄發表 「終身銀行員」央行20年一步一腳印

中央銀行前總裁彭淮南今（12）日出席「永遠的銀行員」回憶錄發表會。彭淮南致詞表示，能有這本回憶錄，首先要感謝歷任總統與行政院長的信任，讓他有機會為國家服務，也感謝央行同仁共同努力，才能完成央行法賦予央行的任務。

新台幣貶6.5分、收31.48元 成交金額24.37億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.48元，貶6.5分，成交金額24.37億美元

銀行業史上最大罰單！台中行員涉詐團開戶 金管會重罰3,200萬

金管會重罰台中商銀3,200萬元，因行員涉詐團開戶及洗錢防制缺失。台中銀在客戶審查及監控環節出現重大內控問題，並未妥善處理異常交易及高風險客戶，要求其一個月內改善監控機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。