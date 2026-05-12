彰銀推玩樂神卡 FIFA世界盃限定版同步登場

瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves 在瑞銀第29屆亞洲投資論壇指出，中長期而言，金價上行、甚至超出基準預測的可能性正持續上升。私人與官方部門需求持續擴大，支撐整體上升趨勢，且黃金在投資組合中的核心配置地位日益提升。在高度宏觀不確定性環境下，資產多元化配置至黃金的趨勢仍受到強力支撐。短期內，金價盤整反而提供布局機會，若出現回檔測試每盎司4,000美元的心理關卡，可視為逢低布局的良機。

2026-05-12 17:09