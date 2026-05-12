快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

彰銀推玩樂神卡 FIFA世界盃限定版同步登場

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
彰銀新卡上市，商旅御璽Fun心卡及無限卡，彰銀總經理簡志光（右）與Visa台灣區總經理黃慧琴（左）。記者仝澤蓉／攝影
彰銀新卡上市，商旅御璽Fun心卡及無限卡，彰銀總經理簡志光（右）與Visa台灣區總經理黃慧琴（左）。記者仝澤蓉／攝影

彰化銀行（2801）推出玩樂最強神卡「商旅御璽Fun心卡」及「無限卡」，全面整合餐飲、娛樂、交通與旅遊等核心消費場景，最高提供20%消費回饋。其中「商旅御璽Fun心卡」還推出FIFA世界盃26™限定版卡面，以實際行動支持全球賽事。

根據經濟部統計，2025年台灣餐飲市場銷售額年增6.6%，產值超過1兆元；交通部數據則顯示旅遊市場持續成長，同年國人出國旅遊人次年增12.43%，創歷史新高。

今年適逢FIFA世界盃足球賽即將登場，不論是進餐廳或出國觀賽，均有助於拉高消費商機。

彰銀總經理簡志光表示，彰銀不想只做一張卡，還要成為客戶生活中的最佳夥伴，希望以客戶需求為出發點，致力開發貼近生活的多元金融商品。為近一步爭取高資產客群，這次同步推出無限卡，希望透過無限卡高端服務，滿足高資產客群消費需求。

彰銀「商旅御璽Fun心卡」及「無限卡」推出五大核心優惠，包括日日消費超好康，重新發行的「商旅御璽Fun心卡」、「無限卡」精選國內6大通路最高20%回饋，包含金色三麥、吉比鮮釀、摩曼頓、龍潭高球場、Q哥3C、紅番運動用品店等。

日日好飲優惠，「商旅御璽Fun心卡」整合星巴克、路易莎、黑沃咖啡、彼得好咖啡四大連鎖品牌，提供最高3%回饋，滿足卡友多元生活需求。

力挺追星應援，「商旅御璽Fun心卡」與tixcraft拓元售票、寬宏售票系統、KKTIX三大售票平台合作，推出追星應援購票最高3%回饋。

陸海空暢行無阻，「商旅御璽Fun心卡」串聯陸海空交通運輸工具，涵蓋台鐵、高鐵、中華航空、星宇航空、 Uber及共享機車等多元交通工具，提供最高5%回饋；兩張卡片同享可樂旅遊歐洲全新首航河輪獨家折價2.6萬。

海外旅程超划算，「商旅御璽Fun心卡」海外實體消費最高享5%回饋，「無限卡」海外實體消費最高享10%回饋，兩張卡片同時享有Trip.com最高9.5%折扣，以及於易遊網訂購全球航線機票購票現折10%優惠。

彰銀 彰化銀行 經濟部

延伸閱讀

5元日韓機票明開搶！易遊網線上旅展1折起 17家航司優惠一次看

聯嘉 eoi 極致餐廳祭抽獎、憑《K-SPARK》票根享85折應援歌迷

世足賽／決賽門票飆漲7倍、轉售平台更貴！ FIFA：符合美國行情

星巴克母親節優惠來了！好友分享買一送一、滿888送康乃馨

相關新聞

台中商銀吞史上最大罰單…大股東和董總是否要究責？ 金管會點出關鍵

台中商銀因分行行員結合詐團，遭金管會重罰史上最大的3200萬元罰單，台中商銀董事長、總經理，以及目前仍擔任常董的台中商銀大股東王貴鋒是否會被究責？銀行局長童政彰回應，銀行局已要求台中商銀在二個月內全面檢視責任地圖，釐清責任歸屬，目前暫不會預設立場，但一定會透過責任地圖來檢視誰該負責，逐一檢視負責人要負責到什麼程度。

史上最高罰款！10家分行內鬼勾結詐團 金管會重罰台中商銀3200萬元

台中商銀與詐團勾結之外，更有多達十家分行的高階經理人涉案，對此，金管會今日宣布對台中商銀開罰3200萬元，可說是史上最大金額的銀行罰款，並且由銀行局長童政彰親上火線，在今日下午的金管會例行記者會對於裁罰內容提出說明。

瑞銀投資銀行：金價今年將再創新高 短期可參考「心理關卡」良機

瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves 在瑞銀第29屆亞洲投資論壇指出，中長期而言，金價上行、甚至超出基準預測的可能性正持續上升。私人與官方部門需求持續擴大，支撐整體上升趨勢，且黃金在投資組合中的核心配置地位日益提升。在高度宏觀不確定性環境下，資產多元化配置至黃金的趨勢仍受到強力支撐。短期內，金價盤整反而提供布局機會，若出現回檔測試每盎司4,000美元的心理關卡，可視為逢低布局的良機。

彭淮南回憶錄發表 「終身銀行員」央行20年一步一腳印

中央銀行前總裁彭淮南今（12）日出席「永遠的銀行員」回憶錄發表會。彭淮南致詞表示，能有這本回憶錄，首先要感謝歷任總統與行政院長的信任，讓他有機會為國家服務，也感謝央行同仁共同努力，才能完成央行法賦予央行的任務。

新台幣貶6.5分、收31.48元 成交金額24.37億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.48元，貶6.5分，成交金額24.37億美元

銀行業史上最大罰單！台中行員涉詐團開戶 金管會重罰3,200萬

金管會重罰台中商銀3,200萬元，因行員涉詐團開戶及洗錢防制缺失。台中銀在客戶審查及監控環節出現重大內控問題，並未妥善處理異常交易及高風險客戶，要求其一個月內改善監控機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。