彰銀推玩樂神卡 FIFA世界盃限定版同步登場
彰化銀行（2801）推出玩樂最強神卡「商旅御璽Fun心卡」及「無限卡」，全面整合餐飲、娛樂、交通與旅遊等核心消費場景，最高提供20%消費回饋。其中「商旅御璽Fun心卡」還推出FIFA世界盃26™限定版卡面，以實際行動支持全球賽事。
根據經濟部統計，2025年台灣餐飲市場銷售額年增6.6%，產值超過1兆元；交通部數據則顯示旅遊市場持續成長，同年國人出國旅遊人次年增12.43%，創歷史新高。
今年適逢FIFA世界盃足球賽即將登場，不論是進餐廳或出國觀賽，均有助於拉高消費商機。
彰銀總經理簡志光表示，彰銀不想只做一張卡，還要成為客戶生活中的最佳夥伴，希望以客戶需求為出發點，致力開發貼近生活的多元金融商品。為近一步爭取高資產客群，這次同步推出無限卡，希望透過無限卡高端服務，滿足高資產客群消費需求。
彰銀「商旅御璽Fun心卡」及「無限卡」推出五大核心優惠，包括日日消費超好康，重新發行的「商旅御璽Fun心卡」、「無限卡」精選國內6大通路最高20%回饋，包含金色三麥、吉比鮮釀、摩曼頓、龍潭高球場、Q哥3C、紅番運動用品店等。
日日好飲優惠，「商旅御璽Fun心卡」整合星巴克、路易莎、黑沃咖啡、彼得好咖啡四大連鎖品牌，提供最高3%回饋，滿足卡友多元生活需求。
力挺追星應援，「商旅御璽Fun心卡」與tixcraft拓元售票、寬宏售票系統、KKTIX三大售票平台合作，推出追星應援購票最高3%回饋。
陸海空暢行無阻，「商旅御璽Fun心卡」串聯陸海空交通運輸工具，涵蓋台鐵、高鐵、中華航空、星宇航空、 Uber及共享機車等多元交通工具，提供最高5%回饋；兩張卡片同享可樂旅遊歐洲全新首航河輪獨家折價2.6萬。
海外旅程超划算，「商旅御璽Fun心卡」海外實體消費最高享5%回饋，「無限卡」海外實體消費最高享10%回饋，兩張卡片同時享有Trip.com最高9.5%折扣，以及於易遊網訂購全球航線機票購票現折10%優惠。
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