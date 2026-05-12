台中商銀吞史上最大罰單…大股東和董總是否要究責？ 金管會點出關鍵

台中商銀因分行行員結合詐團，遭金管會重罰史上最大的3200萬元罰單，台中商銀董事長、總經理，以及目前仍擔任常董的台中商銀大股東王貴鋒是否會被究責？銀行局長童政彰回應，銀行局已要求台中商銀在二個月內全面檢視責任地圖，釐清責任歸屬，目前暫不會預設立場，但一定會透過責任地圖來檢視誰該負責，逐一檢視負責人要負責到什麼程度。

而台中商銀董事長李瑞倉曾任金管會主委，這樣的身分令外界檢視金管會在作經營高層處分時是否會有顧忌；對此童政彰強調，金管會該怎麼處理，就會怎麼處理，「絕不會有個案的考量」。他也指出，對於台中商銀二個月內要交出的責任地圖，金管會將去檢視責任地圖是否符合金管會調查之後的期待，包括也會對董事長與總經理要負到什麼樣的責任，這些都會通盤的檢視。

未來台中商銀交責任地圖時，會否發生經營高層或實際掌權者沒事，只是找中階主管出來背責任？童政彰坦言，過去被裁罰的銀行在交責任地圖時，的確也曾發生不符合金管會認知的情況，這種情況銀行局將要求銀行重新釐清，絕不是銀行只要有送責任地圖就可以過關。

外界也持續矚目王貴鋒目前仍擔任台中商銀常務董事，是否會因此去職；童政彰說明，王貴鋒在兩年前就曾經因另一案而被停職三個月，而且要求他離開董事長職位，這次則是新案，但由於董事會是合議制，必須先依責任地圖來釐清董事責任。