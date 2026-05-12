彭淮南回憶錄發表 「終身銀行員」央行20年一步一腳印

中央銀行前總裁彭淮南今（12）日出席「永遠的銀行員」回憶錄發表會。彭淮南致詞表示，能有這本回憶錄，首先要感謝歷任總統與行政院長的信任，讓他有機會為國家服務，也感謝央行同仁共同努力，才能完成央行法賦予央行的任務。

彭淮南表示，他服務公職長達51年5個月，其中43年9個月在央行服務。1964年2月，他經考試院特考錄取，擔任台銀辦事員，從基層銀行員開啟職涯；之後赴美求學，返國後進入央行經研處，歷任三專、科副主任、科主任、研究員、副處長、處長，後調任外匯局長，再升任副總裁，1998年2月臨危受命接任央行總裁，直到2018年2月卸任。

他說，自己一生從事的所有銀行工作，都是循序漸進、按部就班，也因此得以累積專業知識與實務經驗；擔任央行總裁20年，更深刻感受到「一步一腳印」的重要，這些資歷彌足珍貴。

彭淮南也提到，原本沒有起心動念撰寫回憶錄，但在聯合報社長游美月與多位好友勸說下，認為有義務為台灣金融界留下重要歷史紀錄；這本回憶錄也根據他在央行任內交代完成的多份研究報告，以及重要講稿整理而成，是央行同仁共同創作。

彭淮南致詞中也感謝央行同事、學界友人與媒體協助，包括執筆的央行顧問李榮謙、及海基會前董事長吳豊山、總統府資政陳忠源，富蘭克林坦伯頓基金集團創辦人劉吉人等，並特別提到聯經出版協助出版此書。

彭淮南也表示，出版收入將捐贈公益團體，以回饋社會。最後他感謝與會來賓到場，並祝福大家平安吉祥。