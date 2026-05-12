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銀行業史上最大罰單！台中行員涉詐團開戶 金管會重罰3,200萬

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台中銀行總行。台中銀行／提供
台中銀行總行。台中銀行／提供

金管會祭出銀行業史上最重罰單。

台中商銀因爆發行員涉詐團開戶與洗錢防制缺失，金管會12日宣布重罰3,200萬元，寫金管會對銀行業裁罰紀錄。金管會認定，台中銀（2812）在企業戶開戶、客戶審查、網銀額度控管及異常交易監控等環節，均出現重大內控缺失。

金管會指出，台中銀旗下10家分行，自2024年起替21家企業戶辦理開戶時，對首次往來、資本額偏低、無地緣關係、地址異常重複登記等高風險態樣，未建立妥善審查機制，甚至有分行可主動招募客戶，卻未查明短期密集開戶動機。

此外，部分企業戶由非公司負責人說明營運內容，銀行也未留存外出開戶影像資料；後續即使出現異常交易、遭列警示帳戶，仍未即時提高風險等級或重新確認客戶身分。

金管會也點名，台中銀對網銀高額轉帳權限控管鬆散，部分新成立、低資本額企業戶，未審查實際營運模式，就核給最高交易額度。

在洗錢防制監控上，銀行內部系統多次跳出異常交易警示，或遭165聯防通報，但分行多以「合理交易」或「持續觀察」結案，未進一步查核資金來源與流向。

甚至同一代理人跨多家分行替不同公司辦理大額提款，也未被列為異常態樣控管。

除重罰3,200萬元外，金管會也要求台中銀一個月內聘請外部專業機構，重新校準洗錢防制機制，並全面檢討分行與總行主管責任，同時提高作業風險資本計提。

銀行業 金管會 台中銀

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