北富銀、一銀主辦群聯首筆聯貸案完成簽約 助攻AI應用發展

台北富邦銀行與第一銀行共同統籌主辦之群聯電子股份有限公司等值新臺幣120億元永續連結聯貸案，12日完成簽約。本案為群聯首筆聯貸案，獲得11家金融同業熱烈響應，最終超額認購率高達224%，充分展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。

本案資金將主要用於支應預付貨款、償還既有金融負債暨充實中期營運周轉金。面對AI應用帶動全球資料儲存需求呈爆發式成長，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，紛紛採取預付貨款機制，使市場轉向極端的賣方市場。受此趨勢影響，北富銀及第一銀行特別為群聯量身打造預付貨款融資機制，協助其進行戰略性布局，以更充裕的資源用於強化中期資金流動性，提升營運資金調度彈性與因應未來三年購料需求，確保在供應鏈緊繃的環境下仍能掌握充足物料供給，為後續營運擴張奠定穩健基礎。

群聯身為國內快閃記憶體控制晶片及存儲方案大廠，近年轉型成效顯著，精準捕捉到AI應用擴展帶來的資料中心儲存需求，提出 aiDAPTIV 解決方案降低 AI 部署成本，目前非消費型應用營收貢獻度已超過70％，涵蓋伺服器、車載系統及生成式AI等高附加價值市場，2025年營收達新台幣727億元，年增率23%；2026年累計至3月，營收已達新台幣410億元，年增率196%，展現強勁的增長動能。

除了在技術上力求精進，群聯也十分重視ESG，致力推動節能專案、汰換老舊設備、購買可再生能源，並導入組織碳盤查及產品碳足跡管理平台，落實永續管理。為鼓勵企業在進行營運與投資決策時，將環境保護等永續因素一併納入評估，北富銀特別於本次聯貸案中加入永續架構，與減少溫室氣體、降低用水量等指標成效進行連結，期盼在支持群聯本業發展的同時，亦能協助其深化永續作為，共同邁向淨零轉型的長期目標。

北富銀近年統籌主辦多筆永續聯貸案，包含2024年奇鋐科技美金1.5億永續連結聯貸案、2025年京元電新臺幣168億元永續連結聯貸案及2026年鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案，充分展現對 AI 產業及永續發展的支持。

同時，北富銀持續深耕責任金融，積極承作再生能源、能源效率提升等相關專案，離岸風電授信主辦件數居台資銀行之冠，更是國內首家承作第三方認證綠色貸款聯貸、社會責任貸款聯貸與永續連結貸款的台資銀行。截至2025年底，北富銀綠色投融資達新台幣6,485億元，年成長11%，連續四年獲選《Euromoney》的「台灣最佳ESG銀行」。

未來，北富銀將秉持正向力量，持續發揮金融專業優勢，結合產業發展脈動，為客戶提供更多元創新的解決方案，成為企業最值得信賴的金融夥伴。

第一銀行今年首季統籌主辦多筆AI產業相關聯貸案，於聯貸市場排名第二名。此外，第一銀行長期深耕ESG，已連續4年入選臺灣證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」，穩居公股銀行之冠、連續5年獲得TSAA台灣永續行動獎肯定；母公司第一金控（2892）不僅連年獲DJBIC、MSCI及FTSE等國際三大永續指數肯定，更為臺灣唯一榮獲CDP評比3A的企業，躋身全球23強，並統籌公股金融事業ESG倡議平台，今年也擔任金管會「永續金融先行者聯盟」第4屆輪值主席，將持續擴大金融業在財務供應鏈的永續影響力，引領產業低碳轉型，邁向金融永續生態圈。