AI、高齡化雙面夾擊！安永保險業報告揭五大挑戰

全球高齡化、金融市場波動與AI技術快速發展，正讓保險業面臨新一波轉型壓力。安永發布《2026全球保險業展望報告》指出，保險業今年將是「挑戰與機會並存」的一年，企業除了要面對利率壓力、保費下降與市場競爭加劇，也必須加快AI應用與營運轉型腳步，才能在高成本、低成長環境中維持競爭力。

安永指出，當前保險業面臨五大外部挑戰，包括全球經濟波動與市場不確定性、保費下降與利率壓力、私募股權與另類資本大量湧入、AI技術帶來的轉型壓力，以及保險公司積極尋找新的成長動能。面對市場快速變化，保險公司必須提升營運敏捷度與韌性，重新檢視資本、產品與經營策略。

安永聯合會計師事務所金融服務產業負責人張正道表示，台灣已邁向超高齡社會，在醫療技術進步下，重大疾病醫療費用持續攀升，甚至出現傳統保險理賠不足以支應實際醫療支出的情況。不過，這段介於理賠與實際給付之間的「保障缺口」，也成為保險業新的成長機會。

他也指出，雖然保險業近年積極導入AI客服等數位工具，希望優化服務流程，但保險本質仍是「以人為本」的產業，未來如何吸引並留住優秀人才，將是保險業另一項重要挑戰。

報告也提出五大突破方向，作為保險業在高成本、低成長時代下的轉型重點。首先是在資本與產品策略上，建議保險公司重新調整資本配置與投資組合，納入關稅、供應鏈與監管變動等新興風險，同時透過壓力測試與情境分析，提高面對市場波動的能力。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理王沛表示，隨著IFRS與TW-ICS制度正式上路，台灣壽險業競爭焦點，已從過去追求規模與銷售量，轉向資本效率、風險管理與資本運作能力。尤其在資本要求更嚴格的情況下，傳統利差模式空間受到壓縮，加上海外資產比重偏高，利率與匯率波動都可能讓壽險公司獲利穩定性下降。

他指出，未來具競爭力的壽險業者，將聚焦三大方向，包括提高外幣與投資型商品比重，降低資本消耗；強化資產負債管理與避險策略，降低利率與匯率風險；以及透過發債、增資、再保險與併購等方式，提升資本適足率與經營效率。

此外，報告也認為，「以客戶為中心」仍是保險業長期成長的關鍵。包括開發入門型壽險與年金商品，吸引偏好DIY投資的年輕族群，並結合AI聊天機器人，打造更個人化的保險服務體驗。

在營運模式上，保險業則需在成本控管與創新投資之間取得平衡，透過跨部門合作、委外與數位化工具，提高效率與創新能力。報告也建議，保險公司應持續關注保險科技（InsurTech）與新創發展，並建立完整資料治理架構，以提升AI與數據應用能力。

至於人才與企業文化方面，安永認為，保險業未來最重要的能力之一，就是持續推動轉型。企業除了要設定明確投資目標與轉型里程碑，也必須同步培養變革管理能力，讓企業文化能跟上技術與工作模式的改變。