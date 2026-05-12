安泰銀祭美元優利定存最高4.05% 助攻家庭理財抗通膨、穩息收

受中東地緣政治風險與能源價格波動影響，美國聯準會（Fed）近期對降息轉向保持審慎觀望，市場預期高利率環境將維持更長時間。安泰銀行（2849）觀察，市場對「穩定收益」與「高流動性資產」的需求持續攀升。為此，安泰銀行祭出「美利昇騰」新資金最高4.05%美元定存專案，結合專為家庭理財設計的「安家新滿盈」專案，協助理財客戶在市場震盪中建立「抗通膨、穩息收」的金融資產防護網。

安泰銀行指出，儘管市場降息預期延後，但這也為尋求固定收益的投資人爭取到更長的鎖利時機。安泰銀行「美利昇騰」美元新資金定存專案，針對單筆承作30萬美元以上客戶，提供最高4.05%優利，協助高資產客戶在利率高原期鎖住穩定收益來源。

此外，針對多元資產配置需求的客戶，安泰銀行「三匯迎春」定存專案同步提供澳幣（年利率3.68%）與南非幣（年利率5.00%），透過6個月中短天期分散配置，在油價推升通膨風險的環境下，有效發揮跨幣別的防禦效果，維持資產實質購買力。

因應大環境變化，理財規劃已由「個人理財」轉向「家庭經營」，安泰銀行「富貴傳家」家庭理財會員透過本次推出「安家新滿盈」專案，祭出最高可獲3,600元禮券的「新家入級禮」與「愛家有禮」雙重回饋，協助家庭成員將資金整合管理進一步優化家庭整體資產結構，提升對抗波動風險的韌性。

以科技業高階主管林先生為例，在規劃資產傳承與稅務配置時，透過安泰銀行家庭會員機制整合海外工作的女兒與新婚子女資產，林先生將到期資金轉入「美利昇騰」美元新資金定存專案，鎖定年利率4.05%收益，作為家庭緊急預備金，建

構家庭財務安全緩衝。

同時，透過安泰銀行理財建議，搭配「新家入級禮」及「愛家有禮」的機制，進行家族間的資金流轉效益，實現「資產集中管理、投資分散風險」的配置策略，透過家庭會員的「資產地圖」，林先生不僅能清晰掌握家族財富動態，更在利率高原期完成跨代資產配置，為未來傳承奠定穩固基礎。

面對金融市場的不確定性，資產配置關鍵在於「保持彈性」，未來將持續以差別化利率方案與金融服務，協助理財客戶在快速變動的全球市場中，透過專業配置實現家族財富的穩健增值。