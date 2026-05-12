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80萬派遣工照過來 LINE Bank 信貸開放月收1.1萬即可申貸 領現族友善

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國內勞動型態日益多元，許多民眾屬於兼職、接案一族，甚至是領現金取得薪資報酬，過去申請信貸困難重重。LINE Bank 12日表示近日幫助收入水位較低，或收入不固定的兼職、接案客戶，也能有機會向銀行借得週轉資金，放寬申請信貸年收入的限制，由原本限定「年收入新台幣25萬元」，調降為「月收1.1萬元以上即可申請」，推估我國至少近80萬左右的臨時、派遣工作等非典型工作人口，若擴大到兼職、接案、領現族群人數可能更多。

繼年初推出「AI財力評估模型」，協助有穩定收入、卻不便提出財力證明的族群，簡化信貸申請流程後，LINE Bank從「低門檻、快速到帳、低還款壓力」三大核心價值出發，提供24小時全線上自助申請貸款和撥貸，讓上下班時間不固定、不同工作型態的民眾，一支手機隨時操作，就能應對生活與資金需求。

信貸申辦門檻由「年收入25萬元」調降為「月收1.1萬元以上即可申請」，幫助兼職族、打工族等有資金需求且過去較難向銀行貸得資金的客群，也有機會取得週轉金。為減輕還款負擔，LINE Bank提供最長10年還款期限，以借款10萬元為例，最低月付金額僅969元，緩解財務壓力、提升生活穩定度。

在生活與工作節奏快速變動的時代，資金需求早已不侷限於重大的投資或長期規劃。無論是因應突如其來的生活開銷、醫療與教育支出，或是收入與支出出現短期落差時的應急週轉資金，貸款成為許多人重要的資金調度工具。LINE Bank表示，未來持續致力於創新降低金融門檻，讓金融服務更簡單且更貼近日常生活熟悉場景。有資金需求的用戶，開啟LINE Bank App點擊「分期信貸」，即有機會一指快速完成信貸申辦。

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