瑞銀：今年金價有望再創新高 若回測4,000美元進場布局

瑞銀投資銀行最新釋出的貴金屬展望指出，在全球宏觀不確定性持續升溫之際，黃金與白銀投資策略呈現明顯分化。瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves表示，黃金仍是投資組合中的「策略性核心資產」，具備長期配置價值，預期今年金價有望再創新高；相較之下，白銀則因價格波動較大，定位偏向「戰術性操作」，在市場風險偏好回升時，具備相對較高的彈性與潛在報酬空間。

瑞銀集團指出，支撐金價持續走高的核心動能並未改變，包括來自私人投資人與官方部門的需求同步擴大，使黃金在資產配置中的地位持續提升。Joni Teves認為，中長期來看，金價不僅具備上行空間，甚至有機會突破既有基準預測，反映市場對避險資產需求的結構性轉強。

Joni Teves進一步分析，在當前高通膨壓力與地緣政治風險交織的背景下，投資人對於資產多元配置的需求顯著提升，黃金因此受益。短期而言，即便金價出現盤整，也不應視為趨勢反轉，反而提供投資人分批布局的機會。若價格回測每盎司4,000美元的關鍵心理關卡，將是具吸引力的進場時點。