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瑞銀投資銀行維持對黃金的正向看法 預期金價今年將再創新高

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves分享黃金與貴金屬的展望，認為黃金今年有望再創新高瑞銀投資銀行維持對黃金的正向看法，預期金價今年將再創新高。

Joni 認為，中長期而言，金價上行、甚至超出我們基準預測的可能性正持續上升。推動金價上漲的核心驅動因素未變，私人與官方部門需求持續擴大，支撐整體上升趨勢，且黃金在投資組合中的核心配置地位日益提升。

在高度宏觀不確定性環境下，資產多元化配置至黃金的趨勢仍受到強力支撐。短期內金價盤整反而提供布局機會。

瑞銀認為市場目前對黃金仍屬低配，若出現回檔測試每盎司4,000美元的心理關卡，可視為逢低布局的良機。

官方部門需求趨勢仍穩固，受宏觀因素驅動的投資人資金流，仍主導金價走勢，尤其是在短期內；官方部門需求則主要扮演支撐，而非直接驅動價格的角色。

然而，各國央行與主權機構的買盤，已成為支撐黃金多頭趨勢的重要支柱。

Joni 指出，官方部門持續購金有助於吸收市場供給、降低流動性，並在傳統宏觀逆風出現時，提供更穩定的價格支撐，避免金價出現更大幅回檔，進而鞏固長期上行趨勢。

中國黃金ETF持續呈現淨流入，表現亮眼。同時，今年初中國境內實體黃金需求亦維持強勁，形成相互呼應。

自去年以來，市場對白銀的投資情緒已顯著回暖。

隨著投資人尋求high-beta（高波動）資產，預期白銀表現將優於黃金。

整體而言，瑞銀認為白銀投資需求偏向「戰術性」，相較之下黃金則屬「策略性配置」。中國大陸強勁的實體需求亦將支撐市場，包括補庫需求與實物投資持續增長，有助提振全球投資信心。

然而，由於白銀價格波動顯著高於黃金，使投資人較難管理相關曝險，因此市場對白銀的配置心態仍偏向短期與戰術性，而非長期核心持有

金價 瑞銀

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