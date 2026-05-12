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美伊談判牽動金價 瑞銀：年底目標價5600美元未變

中央社／ 台北12日電

美伊談判進展持續牽動國際金價瑞銀今天表示，資產配置多元化需求仍會推動金價上漲，因此維持年底金價目標價每盎司5600美元，持續看多黃金；台銀則提醒，金價呈多空拉鋸的橫盤整理態勢，本週仍將維持區間震盪。

國際金價上週因美伊談判進展一度上漲逾每盎司4760美元，隨後回落收在4715美元左右，本週金價續揚，今天上午一度觸及4770美元區間後轉跌。

瑞銀全球研究部貴金屬策略師泰維斯（Joni Teves）今天於線上媒體分享會指出，今年3月以來，市場關注中東衝突對高油價及通膨的影響，以及是否可能牽動美國聯準會（Fed）採取更鷹派的政策，為近期金價承壓的主因。

她表示，撇除短期波動因素，近年資產配置多元化需求推動金價上漲，無論從機構投資人、各國央行、或散戶投資人角度，此趨勢依然非常明確，因此，瑞銀維持看多黃金的觀點，仍然認為金價有機會從目前水準反彈，並持續創下新高。

她說明，短期內金市盤整可能還會持續，不過到了今年下半年，當通膨走向、能源價格的衝擊變得更加明確時，將是投資人重新進場的時間點。

面對今年3月土耳其等國拋售黃金，一度引發市場對各國央行買盤轉向的擔憂，她預期，各國央行持續買進黃金的趨勢仍會延續，且隨著總體經濟不確定性及地緣政治風險升高，其尋求多元化配置的趨勢反而會進一步被強化。

至於目標價，她表示，瑞銀目前仍維持今年年底黃金目標價為每盎司5600美元；白銀方面也維持正向觀點，預期將會隨金價同步上揚，最高有機會上漲逾100美元。

另一方面，台灣銀行貴金屬部本週發布報告指出，儘管目前金價企圖站上月均線並成功守住每盎司4500美元的關鍵支撐，但在短期均線逐漸走平下，技術面上仍處於多空拉鋸的橫盤整理態勢。

台銀指出，未來一週市場仍將聚焦於中東談判是否有實質進展及美國即將公布的通膨數據，若美伊能就開放荷莫茲海峽達成具體共識，引導油價與美元指數回落，金價有望挑戰每盎司4800美元整數關卡，開啟新一波上漲走勢；反之，若地緣政治僵局未解或通膨數據高於預期，金價可能再度回測4600美元尋求支撐。

台銀說明，綜合來看，預計本週金價仍將維持區間震盪，須密切關注消息面動向。

金價 瑞銀

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