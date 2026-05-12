富邦人壽部署防詐治理率先設置「單位防制詐欺督導主管」

鑑於詐欺犯罪型態日益翻新，對民眾財產安全與金融秩序造成重大衝擊，富邦人壽秉持「超前部署、防詐先行」理念，積極回應主管機關防制詐欺政策，除設置防詐專責單位，配置37名防詐種子人員外，並率先於公司內部各主要業務與支援單位，全面設置「單位防制詐欺督導主管」共計78名，將公司防詐治理量能擴大為115人的跨單位防詐網絡，落實防詐責任分散與預警，形成人員橫向串聯、管理縱向督導的全公司防詐治理架構，展現富邦人壽領先同業的制度創新與防詐行動力。

富邦人壽除依循政府防制詐欺政策與相關法令要求外，更主動將防詐治理提升至公司治理層級，由高階管理階層統籌防詐策略方向，並將防詐責任具體落實到各單位日常營運中，此外設置「單位防制詐欺督導主管」，除負責督導第一線作業落實防詐措施外，亦肩負三大核心任務，包括：一、協助辨識高風險交易態樣與異常案件，及早通報並啟動內部因應機制；二、推動單位內防詐教育訓練與案例宣導，強化員工識詐與應變能力；三、配合法令遵循及風控單位，持續精進作業流程與防詐控管措施。透過此一制度，富邦人壽將防制詐欺由「事後攔阻」前移至「事前預警」，有效提升整體阻詐效率。

富邦人壽建構完整內部防詐治理機制外，也持續投入多元防詐行動，包括強化系統監控機制、導入高風險態樣分析、跨部門聯防阻詐，以及配合警政與主管機關進行即時通報與案件協查，成功攔阻多起潛在詐騙案件，2025全年成功阻詐金額逾新臺幣3,600萬餘元。積極降低保戶可能面臨的財務損失風險，也進一步鞏固金融體系信任基礎，發揮保險業守護社會安全的重要功能。

未來將持續結合教育訓練、案例回饋及跨部門協作，滾動精進防詐治理機制，並與政府機關、警政單位及社會各界攜手推動防詐教育，同時也將防詐內化為企業文化的一環，期盼透過制度創新與實務行動，為社會建立更堅實的防詐防線，實踐永續金融精神，長期守護全民資產安全。