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護理人員投保率僅百分之一點二 新安東京海上為白衣天使打造安全網

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新安東京海上產險「護理人員專業責任保險」，為白衣天使撐起職涯防護傘。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險「護理人員專業責任保險」，為白衣天使撐起職涯防護傘。圖／新安東京海上產險提供

今日是國際護師節，2025年度全台護理師執業人數達19.8萬人，但據保發中心最新統計顯示，實際投保護理人員專業責任保險僅2298件，投保率約1.2%，等於超過九成八的護理師在職涯風險中「赤手空拳」。

然而在護理人力持續緊缺的背景下，透過保險制度分散與轉嫁執業相關責任風險，不僅有助於強化第一線護理人員之執業保障，更進一步支持醫療體系穩定運作，讓護理人員得以安心投入專業照護工作。

新安東京海上產險表示，專為護理人員打造的「護理人員專業責任保險」，保障範圍緊扣第一線臨床護理日常業務，凡依「護理人員法」執行健康評估、預防保健、護理指導及醫師指示下的醫療輔助行為，若因過失、錯誤或疏漏造成病患體傷或身故，依法應負的賠償責任，讓堅守崗位的護理師能安心照護病患，也為自己築起一道心安的職涯防護牆。

依這張保單的保障範圍，只要是執行打針、給藥、傷口照護等業務時，因一時疏漏造成病患體傷或身故，依法該負的賠償責任都在保障內；萬一發生醫療糾紛，相關民事訴訟抗辯費用也會協助分攤，甚至不限在醫院或診所內、或外出居家護理服務也照樣理賠。簡單說，就是讓護理師們專心照顧病患，轉嫁護理人員執行業務可能造成的責任風險。

新安東京海上指出，保單的設計對準護理工作的真實風險，從執行業務時的過失賠償責任出發，一路延伸到民事訴訟抗辯費用，不讓護理師獨自承擔漫長官司的壓力。而且不只在醫院、診所內有效，就算外出執行居家護理，保障照樣一路相隨，沒有空窗。一旦發生糾紛，保險公司還會居中協助，不只解決賠償問題，也替護理師守住辛苦建立的專業形象與病患信賴。

護理師 保險

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