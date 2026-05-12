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國泰世華銀行科技大樓分行正式開業 尊榮理財場域同步亮相

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行科技大樓分行11日正式開業。國泰世華銀行總經理鄧崇儀（左五）、資深副總經理張經理（左二）、副總經理林麗孟（右一）、區部協理楊明仁（左一）及科技大樓分行協理陳秋錦（右二）共同出席開幕儀式。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行科技大樓分行11日正式開業。國泰世華銀行總經理鄧崇儀（左五）、資深副總經理張經理（左二）、副總經理林麗孟（右一）、區部協理楊明仁（左一）及科技大樓分行協理陳秋錦（右二）共同出席開幕儀式。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行11日宣布，位於台北市大安區的科技大樓分行正式開業，並於二樓設置尊榮理財場域。新行舍坐落於復興南路與和平東路二段交叉口，緊鄰捷運科技大樓站西側出口，地處台北市蛋黃區核心樞紐。憑藉完善的交通網絡、人流與車流匯集優勢，以及成熟的商圈與住宅機能，科技大樓分行將服務觸角延伸至捷運站周邊，亦透過專屬理財空間，提供更完整的資產規劃服務，為大安區都會生活圈居民與企業主提供多元、便捷、友善的金融服務。

國泰世華長期以「公平待客」為客戶服務之核心指導原則，科技大樓分行積極落實普惠金融，導入多項無障礙設施，包含無障礙ATM專區、友善櫃台及無障礙洗手間，並提供預約手語翻譯等貼心服務，讓高齡族群與身心障礙者都能安心使用金融服務。在環境友善方面，科技大樓分行全面採用具節能標章認證的空調與照明設備，有效提升能源使用效率。

科技大樓分行的尊榮理財場域，結合品牌LOGO形象牆、植栽設計，營造明亮舒適的理財環境，並規劃貴賓專屬休憩大廳與具隱蔽性的諮詢空間，全面提升整體服務質感。休憩大廳提供國泰世華VIP刊物「尊榮季刊」，讓客戶於輕鬆氛圍中掌握市場趨勢；理財諮詢室則配置螢幕設備，協助客戶透過圖表即時掌握個人資產配置與財務狀況。另針對跨世代資產規劃需求，設有家庭理財空間，提供寬敞的會議場域，讓家庭成員可共同參與決策。透過客戶關係經理與專家團隊共同合作，提供客戶多元且長期的理財服務。

此外，國泰世華近年持續優化全台166家分行的數位設施品質，加速推動數位與自動化服務升級。科技大樓分行除設有24小時自動化服務區，亦於營業大廳設置數位體驗設備，客戶可於分行透過數位裝置快速完成多項業務。除了推動實體分行的數位設施升級，國泰世華亦持續透過CUBE App推出證券帳戶線上申辦及智能投資等多項數位創新服務，希望透過完善的數位基礎設施，讓客戶無論於臨櫃或線上，皆能享有一致且便捷的金融體驗，也使分行同仁能更專注於提供深入且多元的諮詢服務。

隨著科技大樓分行正式設立，服務範圍涵蓋捷運站周邊、安東市場、成功市場、台北教育大學，以及瑞安街與四維路等住宅區，國泰世華未來將持續結合實體通路與數位平台的整合優勢，陪伴客戶日常生活、事業發展與資產布局的每一階段。誠摯邀請在地居民、企業主與工作夥伴蒞臨體驗友善金融服務。

國泰世華科技大樓分行二樓設有尊榮理財場域，規劃休憩大廳、理財諮詢室與家庭理財空間，打造明亮舒適的理財環境。國泰世華銀行／提供
國泰世華科技大樓分行二樓設有尊榮理財場域，規劃休憩大廳、理財諮詢室與家庭理財空間，打造明亮舒適的理財環境。國泰世華銀行／提供

國泰世華科技大樓分行二樓設有尊榮理財場域，規劃休憩大廳、理財諮詢室與家庭理財空間，打造明亮舒適的理財環境。國泰世華銀行／提供
國泰世華科技大樓分行二樓設有尊榮理財場域，規劃休憩大廳、理財諮詢室與家庭理財空間，打造明亮舒適的理財環境。國泰世華銀行／提供

國泰世華科技大樓分行二樓設有尊榮理財場域，理財諮詢室配置螢幕設備，協助客戶透過圖表即時掌握個人資產配置與財務狀況。國泰世華銀行／提供
國泰世華科技大樓分行二樓設有尊榮理財場域，理財諮詢室配置螢幕設備，協助客戶透過圖表即時掌握個人資產配置與財務狀況。國泰世華銀行／提供

國泰世華

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