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迎戰數位支付浪潮 國泰世華柬埔寨子行推商戶管理 App 成台資銀行首例

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華柬埔寨子行正式推出「CUBC Merchant App」，整合KHQR收款與營運管理功能，協助商戶透過單一App即時掌握交易狀況、優化日常收款流程與營運效率，打造更完整的數位經營體驗。國泰世華銀行／提供
國泰世華柬埔寨子行正式推出「CUBC Merchant App」，整合KHQR收款與營運管理功能，協助商戶透過單一App即時掌握交易狀況、優化日常收款流程與營運效率，打造更完整的數位經營體驗。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行柬埔寨子行（以下簡稱國泰世華柬埔寨子行）深耕柬埔寨市場逾十年，持續因應當地市場趨勢與商戶實際需求，推動多元創新的金融服務。近期柬埔寨數位支付快速發展，該國央行推動全國統一QR code支付「KHQR」 已逐步成為當地主要支付方式，亦是商戶日常收款的重要工具，故國泰世華柬埔寨子行正式推出商戶管理工具「CUBC Merchant App」結合「KHQR」功能，協助商戶優化日常收款與營運效率，為首家提供此類服務的台資銀行。

「CUBC Merchant App」以「整合管理、營運洞察、收款效率」為核心，支援「多分店、多品牌管理」，能讓商戶同時管理旗下多個品牌，並集中掌握收款狀況，亦能彈性設定觀看權限。同時，App提供完整歷史交易紀錄，讓商戶即時掌握營運表現與交易趨勢；在收款功能上，也支援動態與靜態 KHQR收款碼的快速生成，並搭配即時交易通知機制，使收款流程更順暢且安全。

國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓表示：「國泰世華長期深耕柬埔寨市場，為滿足商戶管理需求，此次推出CUBC Merchant App，期望透過整合收款與營運分析的數位工具，協助商戶提升經營效率，掌握數位支付發展所帶來的成長機會。未來將持續透過數位金融創新與在地投資雙軌並進，支持中小企業與商戶發展，推動柬埔寨數位經濟與金融生態穩健成長。」

葉展皓進一步指出，繼 2023年針對當地民眾推出支援轉帳與KHQR支付的CUBC mBanking App，及2025年推出「CUBC線上刷卡收款服務 （CUBC Payment Link Portal, CPL）」後，國泰世華柬埔寨子行持續拓展商戶收款與跨境資金應用場景。本次推出的CUBC Merchant App，則是進一步完善商戶收款與營運管理上的實際需求，打造更完整的數位金融服務體系。另為持續深化在地投資，於今年3月底在金邊舉行「柬埔寨子行新總行大樓動土典禮」，正式啟動辦公大樓重建計畫，象徵國泰世華深耕當地市場的重要里程碑，也展現長期經營的承諾與投資信心，未來新總行大樓將作為在地營運與區域發展的重要據點，進一步強化服務量能與市場布局。

國泰金控深耕台灣逾60年，亦持續擴大亞洲布局，目前在亞洲已設有969個分支機構，服務超過1,530萬名客戶。旗下國泰世華深耕東協、布局國際有成，迄今營運據點橫跨亞洲11地、逾67個據點，並於東協中的新加坡、越南、馬來西亞等9國設有分行或辦事處，為台資銀行在東協市場布局最廣的金融業者之一。展望未來，國泰世華柬埔寨子行未來將持續秉持審慎經營原則，深化數位金融創新，結合在地經營與國際資源，陪伴客戶與商戶成長發展，為柬埔寨金融市場的長期發展注入動能。

國泰世華柬埔寨子行於2026年3月底舉行新總行大樓動土典禮，由國泰世華銀行資深副總經理苗華本（前排右四）及國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓（前排左四）共同出席，象徵深耕柬埔寨市場的重要里程碑，展現長期經營的承諾與投資信心。國泰世華銀行／提供
國泰世華柬埔寨子行於2026年3月底舉行新總行大樓動土典禮，由國泰世華銀行資深副總經理苗華本（前排右四）及國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓（前排左四）共同出席，象徵深耕柬埔寨市場的重要里程碑，展現長期經營的承諾與投資信心。國泰世華銀行／提供

國泰世華 柬埔寨

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