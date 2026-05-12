旺友聯5月1日起 全新升級網路投保商品

郵輪爆漢他病毒群聚釀3死！WHO罕見介入。旺旺友聯提醒，海外旅遊別忽略法定傳染病風險。 旺旺友聯自5月1日起全新升級網路投保商品，「晶鑽型」提供法定傳染病保障，同時涵蓋海外突發疾病「門診」及「急診」醫療保障，一次提供完整三重防護。此外，若旅客於海外遇到突發事故或緊急醫療需求，亦提供24小時國、台、英三語諮詢服務專線，旅行期間緊急救援服務最高額度達5萬美元，協助國人於海外即時獲得必要支援，安心出遊。

日前一艘荷蘭籍極地探險郵輪近日驚傳漢他病毒群聚感染事件，截至目前已造成3人死亡、至少8人確診或疑似感染，事件甚至引起世界衛生組織（WHO）罕見介入調查。

旺旺友聯表示，「漢他病毒症候群（Hantavirus syndrome）」為我國第二類法定傳染病，屬於人畜共通傳染疾病，主要透過帶有病毒的齧齒類動物傳播給人類。由於症狀初期可能與一般感冒相似，若未及時治療，嚴重時恐造成呼吸衰竭等重症風險。

隨著暑假旅遊旺季即將到來，國人出國旅遊需求升溫，旺旺友聯提醒，民眾規劃海外行程時，除了留意旅遊安全與航班異動外，也應提高對海外傳染病風險的警覺，並適度將「法定傳染病保障」納入旅平險規劃，以降低突發醫療與緊急處置所帶來的經濟負擔。