國泰證券5月投資觀點：掌握 AI 結構轉變 債市配置聚焦信用品質

時序進入5月，全球金融市場在地緣政治變數持續存在下，市場關注焦點逐步回歸經濟與產業基本面。隨著全球經濟對石油的依賴程度明顯下降，即使美伊衝突等不確定性尚未完全消散，市場對能源供給衝擊的敏感度已不同以往。

美國作為能源生產國，本土能源供給可部分抵銷對消費端的影響，加上《大而美法案》（OBBBA）所帶來的退稅效果，有助緩解支出壓力。在消費動能放緩與金融環境偏緊的背景下，全球經濟成長雖可趨緩，但整體仍未出現明確衰退風險，市場結構性機會仍值得關注。

國泰證券觀察產業後市，AI技術正從「單次推論」邁向具備決策與協調能力的「代理式A」，帶動整體運算架構持續轉型。在此趨勢下，CPU的角色不再只是輔助運算，而是升級為系統核心的「指揮中心」，負責調度運算流程與決策判斷。預期至2027年，代理式AI資料中心對CPU核心需求將成長四倍，CPU在整體系統延遲中所占比重更可能提升五成至九成，成為影響AI效能的重要關鍵。

國泰證券表示，隨著AI從模型訓練走向更複雜且實際的商業應用，市場布局已由「純GPU導向」轉為「CPU與GPU協同」的算力平衡系統，並搭配「美國製造」等多元策略，為AI產業開啟新一波成長動能。

國泰證券進一步觀察債市方面，市場對聯準會政策動向仍高度關注，FOMC多數具投票權委員立場偏向鴿派，若油價衝擊過大進而抑制需求，下行風險可能促使聯準會政策態度轉趨寬鬆。儘管目前信用利差仍處於相對偏窄水準，但在整體殖利率水準具吸引力的情況下，債市配置條件逐步改善。國泰證券表示，投資人於債券配置上，宜持續提高信用品質，特別是信用體質良好的科技公司及大型銀行等高評級債券，在利率與信用環境震盪之際，仍具防禦與配置價值。

整體而言，儘管經濟成長動能放緩、政策與地緣政治風險仍存，但在AI技術持續演進及債市殖利率回到具吸引力水準的背景下，投資機會呈現更明確的結構化走向。國泰證券建議，投資人可在審慎進行風險控管的前提下，關注具基本面支撐的發展方向，於震盪環境中持續累積長期價值。