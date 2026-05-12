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華南永昌證券前四月獲利翻七倍 參與粉紅健走綻放企業暖實力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券總經理張敦富（前排左六）率隊參與臺灣癌症基金會「2026 粉紅健走」活動，展現企業在獲利創佳績之餘，深耕公益的永續精神。(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券總經理張敦富（前排左六）率隊參與臺灣癌症基金會「2026 粉紅健走」活動，展現企業在獲利創佳績之餘，深耕公益的永續精神。(華南永昌證券/提供)

華南永昌證券營運再寫亮眼新頁！根據最新自結數據，2026年1至4月累計稅後淨利達19.32億元、每股稅後盈餘（EPS）2.95元，相較2025年同期大幅成長733％，展現經營體質優化與策略轉型帶來的豐碩成果，爆發性成長動能傲視同業，穩居官股券商領先地位。

華南永昌證券近年獲利遞增態勢極佳，稅後淨利連四年成長，今年除受惠台股成交量能放大，公司在業務轉型亦見成效，自營操作獲利年增353%，複委託交易量亦年增94%。承銷獲利年增率更高達1619%，債券承銷則延續去年突破400億元的新高動能，今年前四月承銷量再較去年同期成長 63%，獲利貢獻穩定。

在穩健獲利的同時，華南永昌證券也積極因應金融科技浪潮，2025年底正式成立AI 治理委員會，建立嚴謹的審查架構，致力將AI內化為數位基因，透過教育訓練賦予同仁數位實力，從根本重塑服務效率。公司採內外並重雙軌策略：希望未來對外運用 AI 賦能客戶體驗，打造精準互動；對內植入行政流程，實現自動化與效能躍遷，以數位DNA重塑核心競爭力。

在數位轉型取得成效之際，華南永昌證券今年度更憑藉多元的產品選擇與豐富的金控集團資源，在高資產業務獲得顯著突破，正式進駐高雄亞灣專區，展現耳目一新的品牌樣貌，並引入FCN（股權連結型商品）、複委託等工具，為客戶量身打造最適資產管理方案。公司積極整合承銷與經紀通路等資源，未來更規劃媒合稅務、法律諮詢等，致力協助高資產客戶獲得精準客觀的投資見解，穩步實踐財務管理目標。

除積極布局財富管理新版圖，華南永昌證券始終秉持永續發展（ESG）的核心理念，積極參與各項公益盛事，今年5月9日特別響應由臺灣癌症基金會舉辦的「2026 粉紅健走 Pink Walk For Fun」活動，由總經理張敦富帶領員工及眷屬，齊聚花博花海廣場，透過健走宣導癌症防治，呼籲大眾關注規律運動與健康生活。

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